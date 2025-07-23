Файтинг по LoL уже на подходе: закрытая бета 2XKO стартует 9 сентября

Riot Games поделилась свежими подробностями о 2XKO — грядущем файтинге во вселенной League of Legends. Уже 9 сентября 2025 года игра войдёт в стадию закрытого бета-тестирования на ПК (Windows), а позже появится и на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Одной из ключевых особенностей 2XKO станет поддержка кроссплатформенного прогресса и инвентаря. Игроки смогут свободно переключаться между платформами, продолжая игру без потери данных — всё заработанное и открытое будет сохраняться в общем профиле.

Бета-тест, по словам Riot, продлится вплоть до релиза финальной версии, хотя возможны перерывы на техническое обслуживание. Чтобы попасть в закрытую бету, нужно либо уже участвовать в предыдущих тестах (Alpha Lab 1 или 2), либо зарегистрироваться на официальном сайте Riot.

Кроме того, с 1 по 3 августа на чемпионате Evo в Лас-Вегасе разработчики впервые покажут нового играбельного персонажа — Ви, хорошо известную фанатам League of Legends и сериала Arcane. Она будет доступна как на самом турнире, так и в бета-версии 2XKO.

Выход 2XKO становится всё ближе — Riot уверенно движется к релизу нового хита в жанре файтингов.