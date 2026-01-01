Энтузиаст показал прогресс в разработке мультиплеера для Kenshi

Хардкорная ролевая песочница Kenshi от студии Lo-Fi Games изначально разрабатывалась как исключительно одиночное приключение. Несмотря на технические сложности и особенности движка, сообщество моддеров продолжает предпринимать попытки внедрить в игру сетевой функционал. Разработчик под ником ROKESHI прервал длительное молчание и опубликовал видеоотчет о текущем состоянии своего проекта.

В новом ролике демонстрируется работа версии 0.3. Автор показал успешную синхронизацию предметов в инвентаре между разными клиентами, а также возможность совместного строительства зданий. На видео видно, что действия одного игрока корректно отображаются на экране другого. Помимо этого, разработчику удалось реализовать общую скорость течения времени и синхронизацию позиций персонажей в открытом мире.

Проект базируется на наработках библиотеки KenshiLib и носит название KServerMod. Исходный код модификации опубликован в открытом доступе, однако автор предупреждает, что на данный момент мод не находится в играбельном состоянии. Это лишь демонстрация технической возможности реализации мультиплеера.

Пользователи сети с энтузиазмом встретили новость, так как последнее крупное обновление от автора выходило около девяти месяцев назад. Многие фанаты уже считали разработку прекращенной. Сроки выхода публичной версии или старта тестирования пока не уточняются, работа над сетевым кодом продолжается.