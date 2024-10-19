Asobo Studio отметила двухлетие A Plague Tale: Requiem

18 октября этого года исполняется два года с момента выхода популярной приключенческой экшен-игры с элементами стелса A Plague Tale: Requiem. Разработчик игры, Asobo Studios, в честь юбилея игры обратился к игрокам со словами благодарности в социальных сетях

"Сегодня A Plague Tale: Requiem исполняется два года. Мы бесконечно благодарны сообществу за любовь, которую оно всегда проявляло к игре. Мы постоянно читаем о том, как история Амисии и Хьюго тронула вас, и это делает нас очень счастливыми». Что вам больше всего запомнилось в игре?

A Plague Tale: Requiem - это прямое продолжение событий игры 2019 года A Plague Tale: Innocence, в котором главными героями вновь становятся брат и сестра - Амисия и Хьюго. В сиквеле нам рассказывают о том, как герои пытаются наладить свою жизнь вдали от чумы. Особо хочется отметить драматизм сюжета и красивую картинку. Игра получила хорошие отзывы от игроков и высокие оценки критиков. По данным издателя Focus Entertainment, по состоянию на ноябрь 2023 года к игре A Plague Tale: Requiem приобщилось более трех миллионов игроков.

Тем не менее, несмотря на отсутствие информации, из вакансий стало известно, что в разработке находится сиквел A Plague Tale: Requiem. Впрочем, третья часть игры пока так и не была анонсирована

A Plague Tale: Requiem доступна для PC, PS5, Nintendo Switch (облачная версия) и Xbox Series S|X.