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A Plague Tale: Requiem 18.10.2022
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
8.6 1 550 оценок

Asobo Studio отметила двухлетие A Plague Tale: Requiem

Gruz_
Новости

18 октября этого года исполняется два года с момента выхода популярной приключенческой экшен-игры с элементами стелса A Plague Tale: Requiem. Разработчик игры, Asobo Studios, в честь юбилея игры обратился к игрокам со словами благодарности в социальных сетях

"Сегодня A Plague Tale: Requiem исполняется два года. Мы бесконечно благодарны сообществу за любовь, которую оно всегда проявляло к игре. Мы постоянно читаем о том, как история Амисии и Хьюго тронула вас, и это делает нас очень счастливыми». Что вам больше всего запомнилось в игре?

A Plague Tale: Requiem - это прямое продолжение событий игры 2019 года A Plague Tale: Innocence, в котором главными героями вновь становятся брат и сестра - Амисия и Хьюго. В сиквеле нам рассказывают о том, как герои пытаются наладить свою жизнь вдали от чумы. Особо хочется отметить драматизм сюжета и красивую картинку. Игра получила хорошие отзывы от игроков и высокие оценки критиков. По данным издателя Focus Entertainment, по состоянию на ноябрь 2023 года к игре A Plague Tale: Requiem приобщилось более трех миллионов игроков.

Тем не менее, несмотря на отсутствие информации, из вакансий стало известно, что в разработке находится сиквел A Plague Tale: Requiem. Впрочем, третья часть игры пока так и не была анонсирована

A Plague Tale: Requiem доступна для PC, PS5, Nintendo Switch (облачная версия) и Xbox Series S|X.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Кей Овальд

Хорошая была игра, а вот вторая часть явно лишняя (кроме волн крыс, это эпик). Да и повесточка уже во всё голову торчала.

-3
Deviant Mind

Для кого лишняя? Она продалась в несколько раз лучше чем первая. А про повесточку говорить все уже зае..., вам не похрен на всё это?

0
Knoweryuga

А где там повесточка?

1
Кей Овальд Knoweryuga

Контрабандистка, массовое выпиливание солдат мелкой пигалицей, которое уже невозможно объяснить скрытностью, она тупо сильнее всех.
Типичная истеричка вместо нормального персонажа.

0
tvorog8088

Пусть следующую игру делают, а не поводы для забуха ищут)

-5
Influence of Darkness

А нужен повод ?

2
K0t Felix

Так они и делают

1
dexxxx123

Тупая сказка дабы потешить "сильных и независимых" по подписке глянуть можно было, большего недостойна.

-11
VengelBryde

Иди плачь в другое место. Если ты везде видишь повестку это твои проблемы.

1