Asobo Studio отметила двухлетие A Plague Tale: Requiem

18 октября этого года исполняется два года с момента выхода популярной приключенческой экшен-игры с элементами стелса A Plague Tale: Requiem. Разработчик игры, Asobo Studios, в честь юбилея игры обратился к игрокам со словами благодарности в социальных сетях
"Сегодня A Plague Tale: Requiem исполняется два года. Мы бесконечно благодарны сообществу за любовь, которую оно всегда проявляло к игре. Мы постоянно читаем о том, как история Амисии и Хьюго тронула вас, и это делает нас очень счастливыми». Что вам больше всего запомнилось в игре?
A Plague Tale: Requiem - это прямое продолжение событий игры 2019 года A Plague Tale: Innocence, в котором главными героями вновь становятся брат и сестра - Амисия и Хьюго. В сиквеле нам рассказывают о том, как герои пытаются наладить свою жизнь вдали от чумы. Особо хочется отметить драматизм сюжета и красивую картинку. Игра получила хорошие отзывы от игроков и высокие оценки критиков. По данным издателя Focus Entertainment, по состоянию на ноябрь 2023 года к игре A Plague Tale: Requiem приобщилось более трех миллионов игроков.
Тем не менее, несмотря на отсутствие информации, из вакансий стало известно, что в разработке находится сиквел A Plague Tale: Requiem. Впрочем, третья часть игры пока так и не была анонсирована
A Plague Tale: Requiem доступна для PC, PS5, Nintendo Switch (облачная версия) и Xbox Series S|X.
Хорошая была игра, а вот вторая часть явно лишняя (кроме волн крыс, это эпик). Да и повесточка уже во всё голову торчала.
Для кого лишняя? Она продалась в несколько раз лучше чем первая. А про повесточку говорить все уже зае..., вам не похрен на всё это?
А где там повесточка?
Контрабандистка, массовое выпиливание солдат мелкой пигалицей, которое уже невозможно объяснить скрытностью, она тупо сильнее всех.
Типичная истеричка вместо нормального персонажа.
Пусть следующую игру делают, а не поводы для забуха ищут)
А нужен повод ?
Так они и делают
Тупая сказка дабы потешить "сильных и независимых" по подписке глянуть можно было, большего недостойна.
Иди плачь в другое место. Если ты везде видишь повестку это твои проблемы.