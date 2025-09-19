Ключевые геймплейные особенности битемапа Absolum в новом обзорном трейлера

Компания DotEmu представила обзорный трейлер Absolum, в котором показаны ключевые особенности и динамичные сцены геймплея. Новая игра студии Guard Crush, работавшей вместе с Lizardcube над Streets of Rage 4, выйдет 9 октября 2025 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC.

Absolum создаётся как переосмысление классических сайдскроллеровых битемапов. Проект объединяет яростные сражения с современными roguelite-элементами и стилизованным фэнтезийным миром, отдавая дань легендарным аркадам прошлого.

События игры происходят в Таламе — королевстве, разрушенном магическим катаклизмом. Люди отвернулись от магии, а Солнечный Король Азра воспользовался страхом и подчинил магов, создав Багровый Орден и посадив принцев управлять завоёванными землями. Но на пути его тирании встаёт великая чародейка Учави и группа повстанцев, готовых использовать запретные силы, чтобы поколебать абсолютную власть деспота.

Absolum обещает стать не только ярким экшеном, но и насыщенной историей о борьбе с угнетением и цене магии.