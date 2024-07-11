Ace Combat 7: Skies Unknown добралась до Nintendo Switch

Bandai Namco Europe сегодня выпустила Ace Combat 7: Skies Unknown – Deluxe Edition на Nintendo Switch.

Серия игр-стрелялок, достигшая международного успеха с более чем 5 миллионами проданных копий по всему миру, дебютирует на Nintendo Switch, используя возможность портативности, чтобы игроки могли почувствовать волнение от жестоких воздушных боев и свободно летать на 360 градусов на своих любимых самолетах, где бы они ни находились. Серия Ace Combat славится своими напряженными воздушными боями, маневренными и футуристическими самолетами и тщательно прорисованными ландшафтами и визуальными эффектами.

Этот релиз на Nintendo Switch включает шесть DLC и различные специальные бонусные предметы, доступные на других платформах.