Метроидвания Aeterna Noctis получит дополнение Virtuoso в ноябре ©

Испанская студия разработки Aeternum Game Studios подтвердила, что «Virtuoso», новый DLC для Aeterna Noctis, выйдет ближе, чем мы ожидали, с ориентировочной датой релиза 9 ноября 2023 года на всех платформах.

Осталось чуть больше месяца, прежде чем игроки смогут примерить на себя роль Короля Тьмы и сразиться с безжалостными боссами Aeterna Noctis и их гораздо более смертоносными версиями. Согласно видео и изображениям, предоставленным студией, «Virtuoso» — это битва с боссами, которая позволит игрокам повторять бои с широким и разнообразным каталогом финальных боссов в базовой игре столько раз, сколько они захотят, добавляя новые режимы бой, сложность и схемы атак, эксклюзивные испытания и, кажется, новый, неизданный финальный босс.

В Virtuoso войдут не только уже знакомые нам боссы, но и будет изменено их поведение и атаки в новом сценарии, который станет боевой ареной и будет возглавляться харизматичным Коллекционером. Этот NPC предложит нам победить его особей, последних боссов игры, а также преодолеть каждую из серий боссов, организованных в разные группы. Студия обещает раскрыть новые подробности в ближайшие недели по мере приближения дня релиза.