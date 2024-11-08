Age of Water: бесплатные выходные и скидка на игру 50%

Уникальная возможность для всех любителей постапокалиптических MMO — с 7 ноября (21:00 МСК) до 11 ноября (21:00) Age of Water будет доступна бесплатно в рамках акции «Бесплатные выходные» на платформе Steam.

Это отличный шанс погрузиться в захватывающий мир, наполненный приключениями и исследованием водных просторов. Сразитесь с врагами в открытом мире, оцените увлекательный геймплей, добывайте ресурсы и создайте свой оригинальный боевой корабль.

По сюжету, океан уничтожил великую цивилизацию, но люди выжили и приспособились. Они построили поселения на крышах высотных зданий и вершинах других рукотворных объектов. Люди путешествуют по океану на крохотных лодках и огромных боевых катерах, добывают ресурсы с морского дна. Однако никто из них не перестает верить и мечтать, что суша все еще жива, и ее можно найти на Земле.

Игроку можно исследовать открытый мир в своем собственном темпе и открывать новые поселения, а также познакомиться с местными. Путешествия не будут плавными и беспрепятственными. Помимо воды, ждут также и враги. Пираты могут атаковать вас. А также игроков ждут и агрессивно настроенные игроки, поэтому не забудьте установить на палубу орудия калибром побольше. Можно просто уничтожать врагов, а можно захватывать в бою их средства передвижения и забирать себе.