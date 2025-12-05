Battlefield 6 получила улучшения сетевого кода и регистрации попаданий

Незадолго до выхода обновления Winter Offensive, которое запланировано на 9 декабря, Battlefield 6 получила улучшения в части сетевого кода и регистрации попаданий. В посте на Battlefield Comms разработчики сообщили, что работы по улучшению обоих компонентов онлайн-геймплея будут продолжены.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы регистрация попаданий была последовательной, точной и предсказуемой во всех поединках. С этим обновлением мы улучшили траекторию полета пуль в динамичных ситуациях, включая случаи, когда выстрелы были произведены во время перехода к прицелу (зуму). Данные улучшения устраняют несоответствия, которые могли влиять на регистрацию попаданий и определение места падения выпущенных выстрелов. Мы также внесли некоторые корректировки, чтобы лучше справляться с боевыми сценариями высокой плотности, гарантируя более точную регистрацию пуль, если несколько игроков сражаются в непосредственной близости», — говорится в сообщении.

Кроме того, в новом обновлении для Battlefield 6 были добавлены дополнительные настройки игрового процесса, чтобы улучшить общее впечатление от игры.

«Параллельно с этим мы скорректировали четкость обратной связи по урону, чтобы изменения в интерфейсе здоровья (HUD) и индикаторах урона выглядели более быстрыми и легкими для понимания во время боя. Хотя это не связано с сетевым кодом, улучшение способа отображения урона имеет решающее значение для того, чтобы регистрация попаданий выглядела отзывчивой и интуитивно понятной. Наконец, мы решили проблему, при которой клиенты могли кратковременно отображать определенные элементы геометрии как неповрежденные, даже если они уже были уничтожены на сервере. Исправление этой проблемы устраняет случаи, когда полученный урон мог казаться проходящим сквозь стены»,

Другие улучшения включают общую настройку видимости солдат. Также были внесены изменения в различные виды оружия, в том числе в управление, точность первого выстрела и многое другое. Изменения коснулись и некоторых режимов игры, включая Rush и Breakthrough, с целью улучшить ход атаки и избежать перенасыщения защитников на целях. Издатель также обещает постоянные улучшения в «ясности, отзывчивости и справедливости в бою».

Обновление появилось вскоре после того, как EA сообщила, что около 98% матчей после запуска были свободны от читеров, а также после недельного бесплатного доступа к игре, который позволил игрокам ознакомиться с военным FPS, не тратя деньги.