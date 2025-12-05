Представлен кровавый трейлер пиксельного экшена Regions of Ruin: Runegate

Издательство Raw Fury представило новый трейлер пиксельного экшена Regions of Ruin: Runegate, продолжения игры 2018 года. 30-секундный ролик, показанный на PC Gaming Show: Most Wanted, погружает игроков в мир сражений с гоблинами, погонь за демонами, активации магических порталов и разнообразные локации, обещая насыщенный и динамичный геймплей.

В арсенале героев — привычные виды оружия: секиры, копья, кинжалы и длинные мечи, а также новинка — огненные арбалеты, способные разнообразить тактику в бою. Игрокам предстоит не только сражаться, но и отстраивать дома для своего народа, защищая поселения от внешних угроз. Кадры трейлера демонстрируют масштабные постройки, включая величественные дворфские лестницы, что придаёт игре большую вертикальность по сравнению с предыдущими проектами Raw Fury.

Помимо боевых сцен, Regions of Ruin: Runegate делает упор на стратегическое развитие поселений, смешивая элементы экшена и симулятора строительства. Такая комбинация обещает глубокий и увлекательный опыт, где игрокам придётся одновременно заботиться о безопасности и прогрессе своего народа.

Официальная дата выхода пока не объявлена, но на Steam уже доступна демо-версия, а игру можно добавить в список желаемого, чтобы следить за новостями. Regions of Ruin: Runegate готова вернуть игроков в кровавый, пиксельный мир сражений и строительства, где каждый бой и каждая постройка имеют значение.