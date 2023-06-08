Новый геймплейный трейлер Roguelite-шутера AK-xolotl ©

AK-xolotl, предстоящий шутер с видом сверху от Playstack и 2Awesome Studio, анонсированный ранее в этом году, получил некоторые новые подробности в блоге PS, включая геймплейный трейлер. Играя за аксолотля с ружьем, вы можете найти детенышей аксолотля и затем натравить их на своих врагов с помощью разнообразного оружия и способностей.

Основная суть игрового процесса похожа на Enter the Gungeon, только вместо разумных пуль вы уничтожаете царство животных. Используя надежный АК-47, вы будете охотиться на других животных, чтобы силой захватить пищевую цепочку. Однако вы не будете делать это в одиночку. Как уже упоминалось, вы можете найти аксолотлей, которые, если за ними ухаживать, унаследуют все виды дикого оружия и бонусов, которые помогут вам в ваших бесконечных поисках еды.