AK-xolotl 2023 г.
5.3 7 оценок

Новый геймплейный трейлер Roguelite-шутера AK-xolotl

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monk70
Новости

AK-xolotl, предстоящий шутер с видом сверху от Playstack и 2Awesome Studio, анонсированный ранее в этом году, получил некоторые новые подробности в блоге PS, включая геймплейный трейлер. Играя за аксолотля с ружьем, вы можете найти детенышей аксолотля и затем натравить их на своих врагов с помощью разнообразного оружия и способностей.

Основная суть игрового процесса похожа на Enter the Gungeon, только вместо разумных пуль вы уничтожаете царство животных. Используя надежный АК-47, вы будете охотиться на других животных, чтобы силой захватить пищевую цепочку. Однако вы не будете делать это в одиночку. Как уже упоминалось, вы можете найти аксолотлей, которые, если за ними ухаживать, унаследуют все виды дикого оружия и бонусов, которые помогут вам в ваших бесконечных поисках еды.

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