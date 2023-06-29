Remedy выпустила новое закулисное видео о разработке Alan Wake 2 ©

Вернувшись с Summer Game Fest с первым геймплейным видео Alan Wake 2, разработчики из Remedy вновь открывают дверь за кулисы создания своего следующего триллера, впустив интересное видео.

В видео представители финской компании-разработчика берут уже показанные внутриигровые сцены, чтобы исследовать наиболее важные темы игрового процесса и истории, очевидно, начиная с дуализма между главными героями.

Затем команда во главе с Сэмом Лейком признается в достоинствах работы, которую они проводят, чтобы развить сюжет и игровую систему захватывающей саги. С другой стороны, по тому же признанию отца Алана Уэйка, второй акт его приключений вернет на экран жестокий и мучительный игровой опыт, но все же связанный с повествованием. Таким образом, Alan Wake 2 — это другой хоррор, который не фокусируется на скримерах, как несколько раз повторяли разработчики.

Новый мрачный триллер от Remedy планируется выпустить 17 октября этого года на платформах последнего поколения, а значит, только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X | S.