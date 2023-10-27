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Alan Wake 2 27.10.2023
8 665 оценок

Состоялся релиз Alan Wake 2 - игру уже взломали

AceTheKing
Новости

Буквально только что состоялся релиз долгожданной Alan Wake 2 на PS5, Xbox Series X|S и PC (EGS). Игра вышла спустя 13 лет с момента релиза оригинальной игры. Игра получила высокие оценки критиков - средний балл на Metacritic составляет 88 баллов, на Opencritic - 89 баллов.

В игре рассказывается история двух персонажей: Саги Андерсон — опытного агента ФБР, которая приезжает в Брайт Фоллс, чтобы выяснить, кто стоит за серией жестоких ритуальных убийств, а так же Алана Уэйка - который 13 лет находится во власти Темной обители, где его собственные кошмары и фантазии оживают и преследуют его.

Как и предполагалось, у игры действительно отсутствует защита Denuvo, игру уже взломала группа RUNE.

145
217
Комментарии: 217
Ваш комментарий
AngiFes

Поймал себя на мысли о том, что прочитай эту новость лет так 5 назад, я бы тут же кинулся на торренты скачивать игру. Но, учитывая, в каком состоянии в последние годы выходят игры, такого энтузиазма уже нет. Не хочется скачав игру даже бесплатно столкнуться с кучей багов и испортить себе удовольствие от прохождения. Можно скачать ради спортивного интереса посмотреть, запустится или нет и как работает, но начинать играть я думаю, стоит только после пару-тройку патчей (хотя некоторым и десяток не помогает).

103
Roman Niko

мне жалко бесплатного и неограниченного трафика

24
witcher1108

да что то на торрентах я ее еще не видел.

9
koolzera

В том то и дело. Я в стиме все игры практически удалил. Всё годное пройдено по несколько раз,а в новое играть вообще не тянет. Плюс ещё эти костыли с покупкой в российском регионе,напрочь отбили желание играть.А может пятый десяток даёт о себе знать)))

32
dixen18 witcher1108

На приватных уже есть

5
witcher1108 koolzera

сделай казахстанский аккаунт через прокси и покупай сколько влезет. за тенгешки. опять же есть магазины ключей. на тех же стимпай и стимбай цены вполне приемлемые и ниже чем в самом стиме в большинстве случаев.(откуда столько минусов непонятно. все настолько бедные что играют в одни пиратки? нет нет то можно хотя бы пятихатку потратить на распродаже, если игра стоящая. )

-6
AlexFullBeast
игру уже взломали

А что там ломать то было? Защиты нет.

33
Slow Slade Snow Snake

ну это теперь такие крутые хацкеры, ты не понимаешь
Кодексы такие же были, когда перестали денуву трогать
Появляется новость, что разрабы удалили денуву из игры
Следующая новость - Кодексы её взломали

17
witcher1108

ты бы справился в 3/15?)

-1
FlowingNekton

Збс пошел гамать

-3
Ill-manneredGlenn Slow Slade Snow Snake

чё???

0
Understanding the Truth

Создали не игру, а бенчмарк, что бы продать железо куртки

23
Krio_ru

Хз куда там люди ломанулись качать. Я бы ждал патчи, патчи, патчи… Даже не только в оптимизацию (а они все ровно будут, не смотря на требования высокие), у игры есть иногда проблемы и другого плана. Надеюсь еще сабы сделают адекватнее, они какие то быстрые очень

17
Константин Фрейзер

Английский учи, чумба. Я буду в оригинале играть.

-53
Mersedy Константин Фрейзер

Уважаю, во все игры нужно играть исключительно в оригинале.

-43
ldssa jbcfsgfhd Константин Фрейзер

как вы задолбали уже с этим учи инглиш 🤦‍♂️том же киберпанке (в допке) инглиш озвучка убогая и в целом в инглиш озвучке переигрывают

16
Сетеш ldssa jbcfsgfhd

Она нормальная только для носителя языка, так всегда было и есть. Пробовал смотреть фильмы в оригинале - убожество какое то, много актеров зарубежных, которых я считал хорошими, таковыми для меня перестали быть

2
Evil in the flеsh Mersedy

Тогда разрабы наверное тупые. Зачем то переводят и озвучивают игры на другие языки. Оставили бы один английский язык, ведь играть нужно только в оригинале.

14
AndruhaGruz
10
alien367

пираты!! силаа!! игры бесплатно!! как и все должно быть!

9
TRADS80

развитой социализм!

8
TEKPLAYGAMES

Пора спалить мой зеон 2667 и мобильную 3070

6
Omnia Smirnow

Чё у тебя за сборка рептилоидна)

18
Алексей20112 Omnia Smirnow

ноут у него

2
AjarVryn Алексей20112

На ноуте ксеон?Ни разу не видел,хотя может и есть.Скорей всего у него видюха с мобильным чипом переделанная под комп,на али такие продаются по дешевке.

3
I love my computer Omnia Smirnow

Да и ты по-человечески писать не умеешь. Оба спалились, ящеры клятые.

14
Omnia Smirnow I love my computer

Вот и третий "змей".

0
Denya_007

Как вовремя, как раз за передачкой сейчас поеду 3080 забирать

5
Omnia Smirnow
По словам обозревателей, игра не должна быть защищена Denuvo, поэтому, скорее всего, взломанная версия будет доступна уже в ближайшее время.
3
0ncnjqybr

А карту, которая это потянет, где можно спиратить?

4
Никита Краснов 0ncnjqybr

Да судя по тестам, в 1080 можно даже на 3070 поиграть с нормальными настройками.

Если упороться, то с консольными 30 ФПС можно даже включить лучи с реконструкцией.

0
Dragon Company 0ncnjqybr

На hh попробуй поискать

4
AndruhaGruz 0ncnjqybr
2
Zelder_200 Dragon Company
-19
John Paltrow

Споём же гимн!

3
b_g

Не могу отделаться от такой ассоциации при виде нового Алана

3
natrogrii

Я Рокко, я весельчак...

1
MаD

Это Святые из Бундока, да???))) Мляя, зачем я это посмотрел?!?! Как теперь отделаться от этой ассоциации играя в игру?!?!?))))

0
saa0891

Скачаем,посмотрим что там ремеди сделали.

3
Azamat Atanaev

ждем русскую озвучку

2
tvorog8088

Ремеди всё равно сюжет наворачивают так что с первого раза не въедешь, поэтому можно и сейчас пройти и когда озвучку сделают.

0
Azamat Atanaev tvorog8088

я могу и подождать чем с сабами играть

0
hollo0w

Судя по всему и на 10х работает, правда в 10фпс

https://m.youtube.com/watch?v=9-cuQkLFWlk

2
Krio_ru

Толи дело на плойке 5 «некстген» 🤣

2
BadDog382

Ыыы, стрим Серёги Тарана)

-2
vitaly gaifiev

Не используйте HDR в игре!

Попробовал и экран потускнел на уровне операционной системы, переустановка драйвера не помогла, пришлось делать откат операционной системы. Либо это драйвер косячный, либо разрабы рукожопы не знаю с какой стороны, игры или нвидиа 🤔

2
Stepan Bratuhin

На торренты еще не залили пока

1
Илья Ляпин

не реддите магнитная ссылка

0
Stepan Bratuhin Илья Ляпин

Можешь скинуть?

0
Илья Ляпин Stepan Bratuhin

на хаттабе лежит

0
Gector17792020

надеюсь пойдет на 3060

1
FrankCecil

Так уже тесты есть. 45-50 fps в 1080

0
Никита Дроздоvv

Без авх 2 не запускается

1
Ill-manneredGlenn

это что такое?

0
Никита Дроздоvv Ill-manneredGlenn

Инструкция процессора

0
Ill-manneredGlenn

"Игра получила высокие оценки критиков",- очень интересно что проплаченные люди оценивают...прям кушать без их оценок не могу.

1
tvorog8088

Ну и как проверили нет денувы?

0
LankyRoc

нету

1
KnDiman

Уже взломали.

1
tvorog8088 KnDiman

Ну и здорово вечером значит скачаю.

-1
warp 37

Тот случай, когда поддержу пиратов. Игра в Steam не вышла.

0
Кроллег

Тот случай, когда к эпикам особо придирок нет. Они не эксклюзивность выкупили, а спонсировали разработку (и, емнип, ещё две следующие игры)

3
AlexFullBeast Кроллег
Они не эксклюзивность выкупили, а спонсировали разработку (и, емнип, ещё две следующие игры)

Нет лол. Игра официально разрабатывалась с 2018 года без эпиков за деньги ремеди.

Эпики стали издателем в 2021. То есть по факту это точно такой же выкупи эксклюзивности.

-2
moloko_prekrasno AlexFullBeast

почитай внимательно. эпики помогали им во всем, даже в разработке и выпуске игры)

3
AlexFullBeast moloko_prekrasno
почитай внимательно. эпики помогали им во всем, даже в разработке и выпуске игры)

Вот ты и почитай.

Remedy заявили, что начали разработку в 2018. Контракт на издание и т.д. с EGS подписали в 2021.

0
Ill-manneredGlenn

и чем ты их поддержал? ты вообще понимаешь смысл того что изрекаешь? или как попрёт?)

0
CaringQuerido

Эпики уроды, предзагрузки даже не было, в 7 мск и вышла и пошла только загрузка, я в шоке

0
diman4enko

А вы и дальше покупайте игры пока о вас ноги вытирают и точно все наладится...

16
Slipnot9 diman4enko

Главное лодку не раскачивать!

1
Ill-manneredGlenn diman4enko

ты шитаишь чта есив фсе брать не будут та станут лушше дилать?

0
ЛАГАРИУМ

шас попробую качну может на средних пойдет на 750 тыбу

0
kitai1978

Качаю торрент, глянем чё там, да как

0
NegativePolygon

Мой компуктер, я не потянет такое(

0
Jarvis666

Как владелец RX 6600 вздыхаю с облегчением. 55 кадров в среднем, грустно конечно. От Remedy такого не ожидал((

0
Ill-manneredGlenn

ты бы определился то ли грустно, то ли с облегчением?

0
bohdan2015

ого, весит много)

0
Стас Кононов

я игру уже качаю

0
DEDGAMER

81,5 Гб)Хороший вес,графон должен быть что надо)

0
BadDog382

Да там озвучек разных много, поэтому такой вес большой.

1
tvorog8088 BadDog382

5 озвучек, даже китайской нет.

0
DEDGAMER BadDog382

Графон-супер

0
Brados970

Ну и как там с оптимизацией?

0
IgorGor

Я игрок с ужасным стажем ,я не пойму для кого выпускают подобные игры???Какой то бред! 3070 н видео еле тянет! Я не буду в это дерьмо играть!

0
Dushegub

Игры выпускаются не для удовольствия потребителя, а для того что бы он ПЛАТИЛ - за софт, за железо ... если не хочешь купить 2 4090 что бы играть - ну какой с тебя толк ? :)

-1
Ill-manneredGlenn Dushegub

комент чувака которому из-за игр некогда работать.

0
ONEEX

Оптимизация оставляет желать лучшего!

0
александр лавренов

уже есть на торрентах! поиграл 18 фпс на низких!

0
Vetrjak

Что, оптимизацию не завезли?

0
Stanislаv

А я играю на соньке, в режиме производительности идёт очень плавно. Жаль конечно что в стиме нету.

Спойлер
0
Splatterhouse

в пиратке баги со звуком в роликах, лучи не включайте ничего не дают, кроме просадок фпс

0
vovan200976

Внимание у Кого проц без AVX 2 игра не запускается... напишите в системные требования...а то люди качают.

0
Guardiansky

Сейчас попробую на 1660 ti q max ))))

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Покупатели будут оптимизироваться щас))

-1
vovan200976

Уже есть инфа что владельцы видеокарт от Нвидиа 10 серии возможно не поиграют...или будет не играбельный ФПС....Запускается игра с серий 20 и выше...Будем ждать релиза и тестить. У Меня 1080..а хотелось бы пройти игру.

-1
The Ryan

На 10 серии запускается

1
hollo0w

Запускается в 10фпс

2
Ill-manneredGlenn

а если дом с кирпичными стенами пойдёт?

0
ksoper The Ryan

Ничего там не запустится на 10 серии. Там нужно память иметь только GDDR6. А на 10 серии GDDR5. Кому то тогда прийдётся ломать защиту. А её никто ещё не взломал сказочник

0
Elune

Толян LinkinSimpson уже рвётся в неё побегать

-1
Эдуард Кыскораков

rx5600xt запустится?

-1
Ill-manneredGlenn

ля, побежал покупать. Жди 5сек, сейчас отпишусь!

0
Ёк Макарёк

Графика уровня пейдей 2/3, откуда такие требования? Может это конечно в начале так...

-1
Shigofumi

Впервые вижу что бы игра предложила обновить драйвер !

-1
bloomm

Графон ваще огонь, всякие леши с rx 560 идут лесом можете не слушать, геймплей бодрый, вступление долгое но в стиле детективов короче пока 9 из 10 точно !

Генератор кадров решает, правда чем ниже фпс тем выше инпут лаг при 65 терпимо ниже уже желешка, в принципе оч играбельно с учетом rtx 4070ti выставил 2к DLSS качество все в max FG вкл, в лесах 55 мин 78 макс в городе под 80-100 в помещениях стабильно 90. Не самая плохая оптимизация за такую картинку, местами CGI кино, много деталей в кадре.

-1
Tabletka_aspirina

Взломали игру, у которой нет защиты? Гениально.

-1
DenisVTR

Отлично. Тогда качаем да поглядим что там за красоты что оправданы такие системки

-2
Илья Ляпин

уже качаю

-2
hamshut

Не понял, а почему тогда нет игры ни на одном трекере? Вроде бы наперегонки должны все выкладывать)

-2
VOVAMAS

Проверил рутрекер. Там уже есть!:) Можешь качать.

8
Goroooo001 VOVAMAS

сколько весит?

0
AjarVryn Goroooo001

81 гиг

1
Vaipen

Самый смак в том, что эти рептилойды не смогли запустить Проснувшегося Алешку на вертексах (мол она была ещё багованнее чем релизная версия) и оставили только меши, поэтому 1000я линейка с аналогами от Радиаторов идёт темным лесом. Бадамнс. И что, они собираются это исправлять, а не нифига, ведь это не баг а фича. Одна из немногих игр, которая юзает только меши. О как.

-2
211186

Значит так себе

-3
Well-offZin

Значит уверены, что продажи будут отличными и торрент им не конкурент!

-2
Гомер11 Well-offZin

свини уже всё оплатил.

0
Ill-manneredGlenn Well-offZin

кому он нй нужен торрент этот кроме тех кто и так не купит...

0
Rimasted

Ну что, как игра? 12 из 10 на кончиках пальцев? Мой комп просто не тянет в комфортные 30 FPS)

-3
Stas776

Поехалииии

-4
Vojov

Никто не знает, DLC доступны уже или нужно ждать релиза в 24 году?

-4
Stepan Bratuhin

В 2024

0
HUNTER6800

в 24 только длс добавят

0
askazanov

Опробуем, может быть - даже на счёт торентидишен надо подумать )))))

-6
001fess

Ждём модов на поддержку народных видеокарт.

-9
Well-offZin

Жду модов, которые дают мозги подобным ждунам!

0
SleepyGamer

RTX 3060 все нужное поддерживает)

-2
Fenharell SleepyGamer

с 20 фпс

1
Илья Ляпин

и без ртх запустится

0
Igor Udilov

Вроде и хорошо, что будет на трекерах, но игра хорошая и лучше купить. Надеюсь в Стим быстро появится.

-9
Darth_Dimitry

через год или два, а может через три

3
JIoMTuK

ты уже успел игру пройти, чтобы заявлять, что она хорошая?

1
Sargal

В Стиме не будет. Издатель Эпики, а их игры в Стим нет. Ремастер первой части, также финансировался Эпиками и его нет в Стиме. У Контрол издатель 505, поэтому вторая часть будет в Стиме, но, наверно, спустя какое-то время.

0
tvorog8088

Эпики не временную эксклюзивность а права на игру вроде купили, поэтому свою игру они в стиме не выпустят.

0
Igor Udilov JIoMTuK

Я ориентируюсь на внутреннюю чуйку после просмотра трейлеров. На 60% - 70% она бывает права, плюс вдруг будет русская озвучка. С ней куда приятнее будет играть.

-1
Sneaky Pete

И даром не нать

-10
Тульский Поцик

Вот вот. Выпускать надо вовремя, а не 20 лет спустя, когда всем уже насрать.

0
Sneaky Pete Тульский Поцик

Это точно. Мало того что поздно, так еще и многие пк не потянут ) Да и лень уже играть

0
silence_is_screaming Sneaky Pete

Если лень, то и не играй, а я вот с 8 лет играл, играю и буду играть) Сейчас 33 уже. Это гораздо интереснее, чем меф по подъездам нюхать. Плюс, отвлекаешься от работы и разгружаешься. И что поздно? У игры шикарные оценки и отличная современная графика. Тоже самое можно будет и про Халф-Лайф 3 сказать, когда она выйдет - слишком поздно... Но что поздно-то?)

-3
Тульский Поцик silence_is_screaming

Поздно то, что ощущения в 8 лет и в 33 совершенно другие. Если ты не устаешь от игр, то ты уникум, 90% людей к твоему возрасту меняют привычки и образ жизни. Тебе в игрушечки интересно играть, а кто-то детей растит и занимается бизнесом. Оценки журнализдов это последнее, по чему стоит судить об игре, а графика и ее качество это вещь субъективная.

2
Sneaky Pete Тульский Поцик

Согласен. В 8 лет и в 50 ощущения ой как разные ... даже пойти установить игру уже просто лень. с другой стороны выйти из дома и поделать что то в саду - одно удовольствие )

1
Тульский Поцик

Утята, сбавьте пыл и охладите трахание. Щас не 2012, а эта игра не обещает быть ТОЙ САМОЙ. Откуда такой восторг - не пойму. Слишком много воды утекло, ее делали уже другие люди и с другой целью. Спокойнее себя ведите.

-14
zudmitt

Петя, оценки посмотри и не трахай другим моск, все чуть ли не писают кипятком и сравнивают с Сайлент Хиллом.

-4
Kot9ipa12392 zudmitt

Чьи оценки посмотреть, людей, поставивишм старфилду 5из5, 9из10? Поконкретнее.

2
Тульский Поцик zudmitt

Щас бы ориентироваться на оценки продажных журнашлюх.

3
zudmitt Kot9ipa12392

Вот напирмер):

Спойлер

GameSpot — 10 из 10

TheSixthAxis — 10 из 10

XboxEra — 10 из 10

GamesRadar+ — 5 из 5

VGC — 5 из 5

VG247 — 5 из 5

IGN — 9 из 10

Windows Central — 4,5 из 5

Guardian — 4 из 5

Game Informer — 7,75 из 10

Metro GameCentral — 3 из 5

GameRant — 2,5 из 5

-1
zudmitt Тульский Поцик

Ориентироваться не надо, но внимание обратить стоит. А вдруг действительно годно. А что не нужно, так это везде писать что все продажные, один я молодец, все знаю итд.

-1