Состоялся релиз Alan Wake 2 - игру уже взломали

Буквально только что состоялся релиз долгожданной Alan Wake 2 на PS5, Xbox Series X|S и PC (EGS). Игра вышла спустя 13 лет с момента релиза оригинальной игры. Игра получила высокие оценки критиков - средний балл на Metacritic составляет 88 баллов, на Opencritic - 89 баллов.
В игре рассказывается история двух персонажей: Саги Андерсон — опытного агента ФБР, которая приезжает в Брайт Фоллс, чтобы выяснить, кто стоит за серией жестоких ритуальных убийств, а так же Алана Уэйка - который 13 лет находится во власти Темной обители, где его собственные кошмары и фантазии оживают и преследуют его.
Как и предполагалось, у игры действительно отсутствует защита Denuvo, игру уже взломала группа RUNE.
Поймал себя на мысли о том, что прочитай эту новость лет так 5 назад, я бы тут же кинулся на торренты скачивать игру. Но, учитывая, в каком состоянии в последние годы выходят игры, такого энтузиазма уже нет. Не хочется скачав игру даже бесплатно столкнуться с кучей багов и испортить себе удовольствие от прохождения. Можно скачать ради спортивного интереса посмотреть, запустится или нет и как работает, но начинать играть я думаю, стоит только после пару-тройку патчей (хотя некоторым и десяток не помогает).
мне жалко бесплатного и неограниченного трафика
да что то на торрентах я ее еще не видел.
В том то и дело. Я в стиме все игры практически удалил. Всё годное пройдено по несколько раз,а в новое играть вообще не тянет. Плюс ещё эти костыли с покупкой в российском регионе,напрочь отбили желание играть.А может пятый десяток даёт о себе знать)))
На приватных уже есть
сделай казахстанский аккаунт через прокси и покупай сколько влезет. за тенгешки. опять же есть магазины ключей. на тех же стимпай и стимбай цены вполне приемлемые и ниже чем в самом стиме в большинстве случаев.(откуда столько минусов непонятно. все настолько бедные что играют в одни пиратки? нет нет то можно хотя бы пятихатку потратить на распродаже, если игра стоящая. )
А что там ломать то было? Защиты нет.
ну это теперь такие крутые хацкеры, ты не понимаешь
Кодексы такие же были, когда перестали денуву трогать
Появляется новость, что разрабы удалили денуву из игры
Следующая новость - Кодексы её взломали
ты бы справился в 3/15?)
Збс пошел гамать
чё???
Создали не игру, а бенчмарк, что бы продать железо куртки
Хз куда там люди ломанулись качать. Я бы ждал патчи, патчи, патчи… Даже не только в оптимизацию (а они все ровно будут, не смотря на требования высокие), у игры есть иногда проблемы и другого плана. Надеюсь еще сабы сделают адекватнее, они какие то быстрые очень
Английский учи, чумба. Я буду в оригинале играть.
Уважаю, во все игры нужно играть исключительно в оригинале.
как вы задолбали уже с этим учи инглиш 🤦♂️том же киберпанке (в допке) инглиш озвучка убогая и в целом в инглиш озвучке переигрывают
Она нормальная только для носителя языка, так всегда было и есть. Пробовал смотреть фильмы в оригинале - убожество какое то, много актеров зарубежных, которых я считал хорошими, таковыми для меня перестали быть
Тогда разрабы наверное тупые. Зачем то переводят и озвучивают игры на другие языки. Оставили бы один английский язык, ведь играть нужно только в оригинале.
пираты!! силаа!! игры бесплатно!! как и все должно быть!
развитой социализм!
Пора спалить мой зеон 2667 и мобильную 3070
Чё у тебя за сборка рептилоидна)
ноут у него
На ноуте ксеон?Ни разу не видел,хотя может и есть.Скорей всего у него видюха с мобильным чипом переделанная под комп,на али такие продаются по дешевке.
Да и ты по-человечески писать не умеешь. Оба спалились, ящеры клятые.
Вот и третий "змей".
Как вовремя, как раз за передачкой сейчас поеду 3080 забирать
А карту, которая это потянет, где можно спиратить?
Да судя по тестам, в 1080 можно даже на 3070 поиграть с нормальными настройками.
Если упороться, то с консольными 30 ФПС можно даже включить лучи с реконструкцией.
На hh попробуй поискать
Споём же гимн!
Не могу отделаться от такой ассоциации при виде нового Алана
Я Рокко, я весельчак...
Это Святые из Бундока, да???))) Мляя, зачем я это посмотрел?!?! Как теперь отделаться от этой ассоциации играя в игру?!?!?))))
Скачаем,посмотрим что там ремеди сделали.
ждем русскую озвучку
Ремеди всё равно сюжет наворачивают так что с первого раза не въедешь, поэтому можно и сейчас пройти и когда озвучку сделают.
я могу и подождать чем с сабами играть
Судя по всему и на 10х работает, правда в 10фпс
https://m.youtube.com/watch?v=9-cuQkLFWlk
Толи дело на плойке 5 «некстген» 🤣
Ыыы, стрим Серёги Тарана)
Не используйте HDR в игре!
Попробовал и экран потускнел на уровне операционной системы, переустановка драйвера не помогла, пришлось делать откат операционной системы. Либо это драйвер косячный, либо разрабы рукожопы не знаю с какой стороны, игры или нвидиа 🤔
На торренты еще не залили пока
не реддите магнитная ссылка
Можешь скинуть?
на хаттабе лежит
надеюсь пойдет на 3060
Так уже тесты есть. 45-50 fps в 1080
Без авх 2 не запускается
это что такое?
Инструкция процессора
"Игра получила высокие оценки критиков",- очень интересно что проплаченные люди оценивают...прям кушать без их оценок не могу.
Ну и как проверили нет денувы?
нету
Уже взломали.
Ну и здорово вечером значит скачаю.
Тот случай, когда поддержу пиратов. Игра в Steam не вышла.
Тот случай, когда к эпикам особо придирок нет. Они не эксклюзивность выкупили, а спонсировали разработку (и, емнип, ещё две следующие игры)
Нет лол. Игра официально разрабатывалась с 2018 года без эпиков за деньги ремеди.
Эпики стали издателем в 2021. То есть по факту это точно такой же выкупи эксклюзивности.
почитай внимательно. эпики помогали им во всем, даже в разработке и выпуске игры)
Вот ты и почитай.
Remedy заявили, что начали разработку в 2018. Контракт на издание и т.д. с EGS подписали в 2021.
и чем ты их поддержал? ты вообще понимаешь смысл того что изрекаешь? или как попрёт?)
Эпики уроды, предзагрузки даже не было, в 7 мск и вышла и пошла только загрузка, я в шоке
А вы и дальше покупайте игры пока о вас ноги вытирают и точно все наладится...
Главное лодку не раскачивать!
ты шитаишь чта есив фсе брать не будут та станут лушше дилать?
шас попробую качну может на средних пойдет на 750 тыбу
Качаю торрент, глянем чё там, да как
Мой компуктер, я не потянет такое(
Как владелец RX 6600 вздыхаю с облегчением. 55 кадров в среднем, грустно конечно. От Remedy такого не ожидал((
ты бы определился то ли грустно, то ли с облегчением?
ого, весит много)
я игру уже качаю
81,5 Гб)Хороший вес,графон должен быть что надо)
Да там озвучек разных много, поэтому такой вес большой.
5 озвучек, даже китайской нет.
Графон-супер
Ну и как там с оптимизацией?
Я игрок с ужасным стажем ,я не пойму для кого выпускают подобные игры???Какой то бред! 3070 н видео еле тянет! Я не буду в это дерьмо играть!
Игры выпускаются не для удовольствия потребителя, а для того что бы он ПЛАТИЛ - за софт, за железо ... если не хочешь купить 2 4090 что бы играть - ну какой с тебя толк ? :)
комент чувака которому из-за игр некогда работать.
Оптимизация оставляет желать лучшего!
уже есть на торрентах! поиграл 18 фпс на низких!
Что, оптимизацию не завезли?
А я играю на соньке, в режиме производительности идёт очень плавно. Жаль конечно что в стиме нету.
в пиратке баги со звуком в роликах, лучи не включайте ничего не дают, кроме просадок фпс
Внимание у Кого проц без AVX 2 игра не запускается... напишите в системные требования...а то люди качают.
Сейчас попробую на 1660 ti q max ))))
Покупатели будут оптимизироваться щас))
Уже есть инфа что владельцы видеокарт от Нвидиа 10 серии возможно не поиграют...или будет не играбельный ФПС....Запускается игра с серий 20 и выше...Будем ждать релиза и тестить. У Меня 1080..а хотелось бы пройти игру.
На 10 серии запускается
Запускается в 10фпс
а если дом с кирпичными стенами пойдёт?
Ничего там не запустится на 10 серии. Там нужно память иметь только GDDR6. А на 10 серии GDDR5. Кому то тогда прийдётся ломать защиту. А её никто ещё не взломал сказочник
Толян LinkinSimpson уже рвётся в неё побегать
rx5600xt запустится?
ля, побежал покупать. Жди 5сек, сейчас отпишусь!
Графика уровня пейдей 2/3, откуда такие требования? Может это конечно в начале так...
Впервые вижу что бы игра предложила обновить драйвер !
Графон ваще огонь, всякие леши с rx 560 идут лесом можете не слушать, геймплей бодрый, вступление долгое но в стиле детективов короче пока 9 из 10 точно !
Генератор кадров решает, правда чем ниже фпс тем выше инпут лаг при 65 терпимо ниже уже желешка, в принципе оч играбельно с учетом rtx 4070ti выставил 2к DLSS качество все в max FG вкл, в лесах 55 мин 78 макс в городе под 80-100 в помещениях стабильно 90. Не самая плохая оптимизация за такую картинку, местами CGI кино, много деталей в кадре.
Взломали игру, у которой нет защиты? Гениально.
Отлично. Тогда качаем да поглядим что там за красоты что оправданы такие системки
уже качаю
Не понял, а почему тогда нет игры ни на одном трекере? Вроде бы наперегонки должны все выкладывать)
Проверил рутрекер. Там уже есть!:) Можешь качать.
сколько весит?
81 гиг
Самый смак в том, что эти рептилойды не смогли запустить Проснувшегося Алешку на вертексах (мол она была ещё багованнее чем релизная версия) и оставили только меши, поэтому 1000я линейка с аналогами от Радиаторов идёт темным лесом. Бадамнс. И что, они собираются это исправлять, а не нифига, ведь это не баг а фича. Одна из немногих игр, которая юзает только меши. О как.
Значит так себе
Значит уверены, что продажи будут отличными и торрент им не конкурент!
свини уже всё оплатил.
кому он нй нужен торрент этот кроме тех кто и так не купит...
Ну что, как игра? 12 из 10 на кончиках пальцев? Мой комп просто не тянет в комфортные 30 FPS)
Поехалииии
Никто не знает, DLC доступны уже или нужно ждать релиза в 24 году?
В 2024
в 24 только длс добавят
Опробуем, может быть - даже на счёт торентидишен надо подумать )))))
Ждём модов на поддержку народных видеокарт.
Жду модов, которые дают мозги подобным ждунам!
RTX 3060 все нужное поддерживает)
с 20 фпс
и без ртх запустится
Вроде и хорошо, что будет на трекерах, но игра хорошая и лучше купить. Надеюсь в Стим быстро появится.
через год или два, а может через три
ты уже успел игру пройти, чтобы заявлять, что она хорошая?
В Стиме не будет. Издатель Эпики, а их игры в Стим нет. Ремастер первой части, также финансировался Эпиками и его нет в Стиме. У Контрол издатель 505, поэтому вторая часть будет в Стиме, но, наверно, спустя какое-то время.
Эпики не временную эксклюзивность а права на игру вроде купили, поэтому свою игру они в стиме не выпустят.
Я ориентируюсь на внутреннюю чуйку после просмотра трейлеров. На 60% - 70% она бывает права, плюс вдруг будет русская озвучка. С ней куда приятнее будет играть.
И даром не нать
Вот вот. Выпускать надо вовремя, а не 20 лет спустя, когда всем уже насрать.
Это точно. Мало того что поздно, так еще и многие пк не потянут ) Да и лень уже играть
Если лень, то и не играй, а я вот с 8 лет играл, играю и буду играть) Сейчас 33 уже. Это гораздо интереснее, чем меф по подъездам нюхать. Плюс, отвлекаешься от работы и разгружаешься. И что поздно? У игры шикарные оценки и отличная современная графика. Тоже самое можно будет и про Халф-Лайф 3 сказать, когда она выйдет - слишком поздно... Но что поздно-то?)
Поздно то, что ощущения в 8 лет и в 33 совершенно другие. Если ты не устаешь от игр, то ты уникум, 90% людей к твоему возрасту меняют привычки и образ жизни. Тебе в игрушечки интересно играть, а кто-то детей растит и занимается бизнесом. Оценки журнализдов это последнее, по чему стоит судить об игре, а графика и ее качество это вещь субъективная.
Согласен. В 8 лет и в 50 ощущения ой как разные ... даже пойти установить игру уже просто лень. с другой стороны выйти из дома и поделать что то в саду - одно удовольствие )
Утята, сбавьте пыл и охладите трахание. Щас не 2012, а эта игра не обещает быть ТОЙ САМОЙ. Откуда такой восторг - не пойму. Слишком много воды утекло, ее делали уже другие люди и с другой целью. Спокойнее себя ведите.
Петя, оценки посмотри и не трахай другим моск, все чуть ли не писают кипятком и сравнивают с Сайлент Хиллом.
Чьи оценки посмотреть, людей, поставивишм старфилду 5из5, 9из10? Поконкретнее.
Щас бы ориентироваться на оценки продажных журнашлюх.
Вот напирмер):
GameSpot — 10 из 10
TheSixthAxis — 10 из 10
XboxEra — 10 из 10
GamesRadar+ — 5 из 5
VGC — 5 из 5
VG247 — 5 из 5
IGN — 9 из 10
Windows Central — 4,5 из 5
Guardian — 4 из 5
Game Informer — 7,75 из 10
Metro GameCentral — 3 из 5
GameRant — 2,5 из 5
Ориентироваться не надо, но внимание обратить стоит. А вдруг действительно годно. А что не нужно, так это везде писать что все продажные, один я молодец, все знаю итд.