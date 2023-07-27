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Alan Wake 2 17.10.2023
8.4 514 оценок

Закулисное фото Alan Wake 2 показывает исполнителя главной роли игры

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Remedy Entertainment пока не спешат раскрывать больше подробностей о игровом процессе или сюжете ожидаемого продолжения Alan Wake. Вместо этого, авторы психологического триллера с удовольствием делятся закулисными кадрами со съемочной площадки кат-сцен будущей игры. В новой публикации Remedy решили показать фотографию с исполнителем главной роли игры - Аланом Уэйком.

На снимке изображен актер Илкка Вилли вместе с остальной съемочной командой. Как отмечают в Remedy, Илкка Вилли вернулся к своей оригинальной роли из первой игры, и вся команда разработчиков рада снова поработать вместе с ним. По мнению авторов игры, ему удалось создать уникальный и мрачный образ писателя, который выделяется своей харизмой и раскроется еще лучше в событиях сиквела.

Напомним, ранее авторы игры показали фото со съемочной площадки уже с актрисой Мелани Либурд, которая исполняет роль агента ФБР Саги Андерсон.

Alan Wake 2 обещает выйти в релиз 17 октября для ПК, PS5 и Xbox Series S|X.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
kolinmah

Выход после многолетнего перерыва)

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Mad_cloud

Не хотят раньше времени раскрывать самое интересное

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SleepyGamer

Игру сейчас никак не купить?

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spaMER_ID

Он за 10 лет перестановку в комнате замутил.

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