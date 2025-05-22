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Albion Online 17.07.2017
Ролевая, Экономика, MMO, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези, Песочница
6.4 230 оценок

Для Albion Online анонсировано крупное обновление "Глубины бездны"

Solstice Solstice

Узнайте цели и особенности следующего крупного обновления Альбиона.

В первом из трех Дневников разработчиков директор игры Мориц Бокельманн представит следующее крупное обновление для Albion Online: Глубины бездны. Если в недавних обновлениях основное внимание уделялось открытому миру, то в этом обновлении акцент смещен на то, чтобы помочь игрокам глубже погрузиться в игру. Будь то поиск точки опоры после прохождения обучения или первые шаги в PvP, данное обновление обеспечивает более мощную поддержку игроков в эти критические моменты.

Новое PvP-подземелье в инстанс-зоне

  • Совершенно новое подземелье, расположенное под городом Caerleon
  • Вход через Логово антиквара, новую перевалочную базу
  • Рассчитан на группы из 2-3 игроков
  • Формат разрушающегося подземелья с:монстрами и противоборствующими группами игроков
    тактическими задачами и духами, которых нужно собрать
    короткими стычками и принятием стратегических решений
  • Каждый забег подчеркивает соотношение риска и награды и предлагает новые уникальные вознаграждения

PvP-улучшения в инстансах

  • В проклятые подземелья и во Врата Ада также можно зайти из логова антиквара
  • Для них добавлены целенаправленные улучшения, чтобы они оставались конкурентоспособными, полезными и увлекательными

Пересмотр контента для новых игроков

  • Первые активности после обучения теперь будут интегрированы в журнал Альбиона
  • Игроки проходят структурированные обучающие задания вместо путешествий между разрозненными квестодателями
  • Задачи переходят от простых к более сложным и обширным
  • Улучшения следующих элементов:
    • Пользовательский интерфейс
    • Интерактивные обучающие функции
    • Процесс ранней игры

Другие особенности обновления

  • Новая партия кристального оружия
  • Полная переработка системы очков обучения
  • Оптимизированный комбинированный трекер HUD
  • Переработанная система категорий рынка
  • Различные прочие улучшения и изменения удобства игры

Этот дневник разработчиков знаменует начало нашего знакомства с Глубинами бездны. Улучшая опыт новых игроков и предлагая больше путей доступа к PvP благодаря улучшенному контенту инстансов, это обновление призвано помочь игрокам уверенно продвигаться вглубь Альбиона. Следите за выходом следующего дневника разработчиков, в котором мы поближе познакомимся с новыми возможностями подземелий и PvP в инстансах!

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Neron_13

игра ещё живая?

Samaer

с учетом того, что они ЕУ сервер запустили и там достаточно много народа, то вполне живая и процветающая.