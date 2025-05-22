Для Albion Online анонсировано крупное обновление "Глубины бездны"

Узнайте цели и особенности следующего крупного обновления Альбиона.
В первом из трех Дневников разработчиков директор игры Мориц Бокельманн представит следующее крупное обновление для Albion Online: Глубины бездны. Если в недавних обновлениях основное внимание уделялось открытому миру, то в этом обновлении акцент смещен на то, чтобы помочь игрокам глубже погрузиться в игру. Будь то поиск точки опоры после прохождения обучения или первые шаги в PvP, данное обновление обеспечивает более мощную поддержку игроков в эти критические моменты.
Новое PvP-подземелье в инстанс-зоне
- Совершенно новое подземелье, расположенное под городом Caerleon
- Вход через Логово антиквара, новую перевалочную базу
- Рассчитан на группы из 2-3 игроков
- Формат разрушающегося подземелья с:монстрами и противоборствующими группами игроков
тактическими задачами и духами, которых нужно собрать
короткими стычками и принятием стратегических решений
- Каждый забег подчеркивает соотношение риска и награды и предлагает новые уникальные вознаграждения
PvP-улучшения в инстансах
- В проклятые подземелья и во Врата Ада также можно зайти из логова антиквара
- Для них добавлены целенаправленные улучшения, чтобы они оставались конкурентоспособными, полезными и увлекательными
Пересмотр контента для новых игроков
- Первые активности после обучения теперь будут интегрированы в журнал Альбиона
- Игроки проходят структурированные обучающие задания вместо путешествий между разрозненными квестодателями
- Задачи переходят от простых к более сложным и обширным
- Улучшения следующих элементов:
- Пользовательский интерфейс
- Интерактивные обучающие функции
- Процесс ранней игры
Другие особенности обновления
- Новая партия кристального оружия
- Полная переработка системы очков обучения
- Оптимизированный комбинированный трекер HUD
- Переработанная система категорий рынка
- Различные прочие улучшения и изменения удобства игры
Этот дневник разработчиков знаменует начало нашего знакомства с Глубинами бездны. Улучшая опыт новых игроков и предлагая больше путей доступа к PvP благодаря улучшенному контенту инстансов, это обновление призвано помочь игрокам уверенно продвигаться вглубь Альбиона. Следите за выходом следующего дневника разработчиков, в котором мы поближе познакомимся с новыми возможностями подземелий и PvP в инстансах!
игра ещё живая?
с учетом того, что они ЕУ сервер запустили и там достаточно много народа, то вполне живая и процветающая.