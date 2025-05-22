Для Albion Online анонсировано крупное обновление "Глубины бездны"

Узнайте цели и особенности следующего крупного обновления Альбиона.

В первом из трех Дневников разработчиков директор игры Мориц Бокельманн представит следующее крупное обновление для Albion Online: Глубины бездны. Если в недавних обновлениях основное внимание уделялось открытому миру, то в этом обновлении акцент смещен на то, чтобы помочь игрокам глубже погрузиться в игру. Будь то поиск точки опоры после прохождения обучения или первые шаги в PvP, данное обновление обеспечивает более мощную поддержку игроков в эти критические моменты.

Новое PvP-подземелье в инстанс-зоне

Совершенно новое подземелье, расположенное под городом Caerleon

Вход через Логово антиквара, новую перевалочную базу

Рассчитан на группы из 2-3 игроков

Формат разрушающегося подземелья с:монстрами и противоборствующими группами игроков

тактическими задачами и духами, которых нужно собрать

короткими стычками и принятием стратегических решений

тактическими задачами и духами, которых нужно собрать короткими стычками и принятием стратегических решений Каждый забег подчеркивает соотношение риска и награды и предлагает новые уникальные вознаграждения

PvP-улучшения в инстансах

В проклятые подземелья и во Врата Ада также можно зайти из логова антиквара

Для них добавлены целенаправленные улучшения, чтобы они оставались конкурентоспособными, полезными и увлекательными

Пересмотр контента для новых игроков

Первые активности после обучения теперь будут интегрированы в журнал Альбиона

Игроки проходят структурированные обучающие задания вместо путешествий между разрозненными квестодателями

Задачи переходят от простых к более сложным и обширным

Улучшения следующих элементов:

Пользовательский интерфейс



Интерактивные обучающие функции



Процесс ранней игры

Другие особенности обновления

Новая партия кристального оружия

Полная переработка системы очков обучения

Оптимизированный комбинированный трекер HUD

Переработанная система категорий рынка

Различные прочие улучшения и изменения удобства игры

Этот дневник разработчиков знаменует начало нашего знакомства с Глубинами бездны. Улучшая опыт новых игроков и предлагая больше путей доступа к PvP благодаря улучшенному контенту инстансов, это обновление призвано помочь игрокам уверенно продвигаться вглубь Альбиона. Следите за выходом следующего дневника разработчиков, в котором мы поближе познакомимся с новыми возможностями подземелий и PvP в инстансах!