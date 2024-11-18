VR-хоррор Alien: Rogue Incursion получил сюжетный трейлер

Компания Survios представила сюжетный трейлер своей новой однопользовательской VR-игры Alien: Rogue Incursion. В центре истории — бывшая колониальная морская пехотинец Зула Хендрикс и её напарник Дэвис 01, отправляющиеся на таинственную планету Пурдан в ответ на сигнал бедствия. Там они сталкиваются с ксеноморфами, личными проблемами и скрытыми ужасами планеты.

Alien: Rogue Incursion — это оригинальный экшен-хоррор в виртуальной реальности, созданный для погружения в атмосферу культовой вселенной. Игра разрабатывалась фанатами Alien для тех, кто обожает франшизу.

Alien: Rogue Incursion выйдет 19 декабря для PlayStation VR2, SteamVR и Quest 3. Готовьтесь испытать настоящий ужас вселенной Чужого!