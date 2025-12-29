ЧАТ ИГРЫ
Tom Clancy's Rainbow Six Siege X 01.12.2015
Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
8.1 1 916 оценок

Rainbow Six Siege возвращается после хакерской атаки: прогресс игроков восстановят

butcher69 butcher69

Серверы Rainbow Six Siege вновь открыты после полутора суток полного блэкаута. Ubisoft постепенно возвращает доступ игрокам, запускает геймеров волнами, из-за чего на входе могут образовываться очереди.

Причиной отключения стала хакерская атака вечером 27 декабря: пользователи получили огромные суммы внутриигровой валюты и редкие предметы, а система демонстрировала странные сообщения о блокировках. Чтобы восстановить баланс и экономику игры, разработчики сделали полный откат базы данных до состояния утра 27 декабря.

Хотя матчмейкинг уже работает, торговая площадка остаётся закрытой. Ubisoft пообещала, что весь легально добытый прогресс и предметы, пропавшие из-за отката, вернут вручную в течение ближайших двух недель. Компания призывает игроков сохранять спокойствие и ждать восстановления всех достижений, а также благодарит сообщество за терпение в этот непростой период.

7
1
Комментарии:  1
JustA_NiceGuy

Неважно насколько вы не любите эту игру. Само действие со стороны хакеров просто позорище. От таких никакой пользы. Бездари, обиженные жизнью попытались развлечься. Надеюсь их найдут в один день и посадят. Или пусть ломают Denuvo и возвращают карму на место))

2