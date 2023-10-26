Aliens: Dark Descent получила режим "Новой игры+"

В Aliens: Dark Descent вам необходимо возглавить отряд колониальных морпехов, чтобы остановить вторжение ксеноморфов. Вам предстоит тщательно следить за здоровьем, ресурсами и рассудком своих солдат, если вы хотите избежать необратимых потерь.

Всех солдат из своего отряда можно настраивать с помощью обширного арсенала оружия, брони и специальных способностей. Противник будет всё время подстраиваться под ваши действия, поэтому вам следует грамотно прокачивать своих бойцов. Также вы можете развивать свою базу, чтобы исследовать новые технологии и открывать ещё больше возможностей для усовершенствования своих морпехов.

Сможете ли вы и ваш отряд остановить вспышку эпидемии, пока не стало слишком поздно?