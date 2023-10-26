Aliens: Dark Descent получила режим "Новой игры+"

Студия Tindalos Interactive объявила о том, что тактический шутер Aliens: Dark Descent, наконец-то, обзавелся режимом «Новая игра +», позволяющий заново пройти сюжетную кампанию, но с новыми исходными условиями у игрока.
«Новую игру +» можно будет начать проходить с уже имеющимися умениями, обликами и параметрами бойцов, тогда как максимальный уровень прокачки был увеличен до 15. Вместе с тем, дабы уравнять шансы, игроки смогут активировать опции по усилению урона атаки врагов и повышению уровня заражения. При этом технологии и оружие придется открывать заново.
А БТР улучшеный остаётся?
Название написано с ошибкой в постановке : Dark Descent
Ну, так исправь. Есть же функция.