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Aliens: Dark Descent 20.06.2023
8.1 498 оценок

Aliens: Dark Descent получила режим "Новой игры+"

ltdx
Новости

Студия Tindalos Interactive объявила о том, что тактический шутер Aliens: Dark Descent, наконец-то, обзавелся режимом «Новая игра +», позволяющий заново пройти сюжетную кампанию, но с новыми исходными условиями у игрока.

«Новую игру +» можно будет начать проходить с уже имеющимися умениями, обликами и параметрами бойцов, тогда как максимальный уровень прокачки был увеличен до 15. Вместе с тем, дабы уравнять шансы, игроки смогут активировать опции по усилению урона атаки врагов и повышению уровня заражения. При этом технологии и оружие придется открывать заново.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Morpheus2001md

А БТР улучшеный остаётся?

2
3axap34

Название написано с ошибкой в постановке : Dark Descent

1
martin32

Ну, так исправь. Есть же функция.

0