Новые геймплейные кадры стратегического экшена Aliens: Dark Descent ©

Aliens: Dark Descent - это тактический экшен в реальном времени, основанный на управлении отрядами и происходящий в культовой вселенной Чужих, который выходит на консолях и ПК 20 июня.

Dark Descent напоминает XCOM, но лишает иллюзии безопасности, которую дает пошаговый бой в этой игре; ксеноморфы, которых мы видим здесь, определенно не заинтересованы в терпеливом ожидании своего шанса двигаться.

Проникайте на большие открытые уровни и уничтожайте врагов вместе со своим отрядом, отдавая стратегические и интуитивно понятные приказы одним нажатием кнопки. Будьте осторожны, ведь враги будут подстраивать свою тактику под ваши действия и охотиться за вами, потому что смерть неизбежна. Прокладывайте уникальные пути выживания, открывайте короткие пути, создавайте безопасные зоны и устанавливайте датчики движения в постоянном мире, где ваши действия влияют на уровни навсегда.