Aliens: Dark Descent 20.06.2023
6.6 34 оценки

Новые геймплейные кадры стратегического экшена Aliens: Dark Descent

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butcher69
Новости

Aliens: Dark Descent - это тактический экшен в реальном времени, основанный на управлении отрядами и происходящий в культовой вселенной Чужих, который выходит на консолях и ПК 20 июня.

Dark Descent напоминает XCOM, но лишает иллюзии безопасности, которую дает пошаговый бой в этой игре; ксеноморфы, которых мы видим здесь, определенно не заинтересованы в терпеливом ожидании своего шанса двигаться.

Проникайте на большие открытые уровни и уничтожайте врагов вместе со своим отрядом, отдавая стратегические и интуитивно понятные приказы одним нажатием кнопки. Будьте осторожны, ведь враги будут подстраивать свою тактику под ваши действия и охотиться за вами, потому что смерть неизбежна. Прокладывайте уникальные пути выживания, открывайте короткие пути, создавайте безопасные зоны и устанавливайте датчики движения в постоянном мире, где ваши действия влияют на уровни навсегда.

Трейлеры
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Новый геймплейный трейлер с датой выхода стратегического экшена Aliens: Dark Descent
Небольшой геймплейный ролик стратегического экшена Aliens: Dark Descent
Небольшой геймплейный ролик стратегического экшена Aliens: Dark Descent
Новые подробности про стратегический экшен Aliens: Dark Descent
Новые подробности про стратегический экшен Aliens: Dark Descent
Комментарии: 3
Ваш комментарий
SoRaS3

Противников 1,5 вида. Или больше будет?

Спойлер
1
Executor666

У тебя на картинке лишь фанатские хотелки. В АвП 2 например хватало каноничных 2-х видов чужих (трутень и бегун), грудолома, фейсхаггера, королевы, преторианца и предалиена.

0
TRADS80

Атмосферно.

0