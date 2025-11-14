Скоро в игре "Аллоды онлайн" будет переработка класса "Язычник"

В грядущем обновлении Язычник получит масштабные изменения. Класс станет удобнее в управлении и эффективнее в бою, а его Аспекты Нападения и Поддержки — обзаведутся новыми уникальными особенностями. Обновление направлено на повышение комфорта игры и возвращение классу актуальности в сражениях.

На текущий момент Язычник редко встречается в ПВЕ и ПВП режимах: его урон был излишне растянут во времени из-за большого количества эффектов периодического урона, а в Аспекте Поддержки для нанесения урона приходилось использовать слишком много разных умений — заметно больше, чем у других классов поддержки. Отдельную сложность для игроков создавал питомец. Он является важной частью механики класса, но в бою нередко оказывался под контролем, слишком далеко от хозяина или временно недоступным. В такие моменты эффективность Язычника резко снижалась, особенно в поддержке. Кроме того, Язычник остаётся единственным классом, сочетающим три роли: урон, поддержку и исцеление. Это усложняло развитие класса — деревья умений и вехи должны были учитывать нужды всех трёх ролей одновременно. Все эти факторы потребовали комплексной переработки. В обновлении мы пересмотрели ключевые механики, чтобы класс снова ощущался удобным и востребованным.

Аспект Нападения

В боях против одной цели Язычник будет наносить урон быстрее и точнее. Основные способности — «Ядовитый шип» и «Гром и молнии» — теперь формируют ощутимый всплеск урона, а длительные эффекты как от «Осиного роя» усиливают их действие, не перегружая ротацию.

«Ядовитый шип» теперь обновляется примерно раз в 20 секунд, наносит повышенный прямой урон и усиливает весь последующий урон по цели.

Эффект от вехи «Тройная напасть» теперь длится дольше, что позволяет реже использовать «Осиный рой» для его поддержания. Сила этого бонуса и время его действия зависят от выбранного аспекта.

Умения получили чёткое разделение на одиночные и массовые, благодаря чему стало проще переключаться между врагами.

В боях с несколькими врагами Язычник наносит урон сразу по группе: «Смерч» теперь накладывает «Пляшущие молнии» на всех противников в радиусе, а «Изумрудный всполох» заставляет эти молнии срабатывать сразу по площади. Дополнительная веха добавляет цепную молнию, охватывающую до 8 целей, что делает язычника особенно эффективным в массовых сражениях.

Аспект Поддержки

Применять Защиту стало значительно удобнее: «Рык поддержки» больше не зависит от наличия питомца, а Защита накладывается через «Дыхание леса», что делает поддержку союзников быстрее и надёжнее.

Количество активных умений сокращено: из ротации убраны «Ядовитая лоза» и «Гром и молнии».

«Рык поддержки» перенесён из вех в базовые умения и теперь срабатывает как вокруг самого Язычника, так и вокруг его питомца. Это позволяет эффективно использовать способность даже без питомца.

Язычник получил новые инструменты, которых прежде не хватало в Аспекте Поддержки: контроль сразу над несколькими противниками и возможность снимать несколько отрицательных эффектов одновременно.

«Дыхание леса» отвязано от Аспекта Исцеления: теперь его можно применять и в Поддержке — оно накладывает Защиту на союзников и не требует глобального времени восстановления.

Способность «Царь зверей» теперь накладывает метку на выбранного противника, делая его приоритетной целью для питомца. Пока действует метка, питомец продолжает атаковать отмеченного врага, даже если сам язычник переключился на другую цель. Некоторые заклинания, например «Ветер» и «Гнев небес», при этом срабатывают по обеим целям.

Перечисленные изменения делают Аспект Поддержки проще в управлении, эффективнее в бою и позволяют Язычнику уверенно выполнять роль поддержки.

Язычник стал проще, понятнее и заметно сильнее. Каждое изменение направлено на то, чтобы убрать накопившиеся сложности связанные с игровым процессом и вернуть классу востребованность в сражениях. По мере выхода обновлений мы продолжим поддерживать баланс и при необходимости будем вносить точечные улучшения, чтобы класс чувствовал себя уверенно в любых режимах. Основная часть правок по классу Язычник появится после выхода обновления 17.0 «Кровь Королей»

Вышеприведенное описание не гарантирует полноту нововведений и исправлений в грядущих обновлениях.