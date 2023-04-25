В Аллоды Онлайн появятся переработанные карты Доминиона и изменения Язычника

Друзья! В этом анонсе мы расскажем и покажем вам переработанные карты Доминиона, а также приоткроем завесу тайны: поделимся тем, какие изменения ждут язычника уже этой весной!

Карты Доминиона

Игроки не раз просили команду разнообразить карты Доминиона и, наконец, мы можем их показать! В обновлении 14.1 мы расширим выбор полей для сражений, чтобы сделать игровой процесс еще интереснее. На Доминион вернутся знакомые многим, но переработанные и улучшенные карты. Они позволят вам по-новому погрузиться в игровой процесс сражений и в то же время испытать чувство легкой ностальгии!

Осколок Силы

Во время одной из экспедиций была обнаружена территория, судя по всему, отколовшийся от Святой Земли. Там есть место силы, представляете! И магия Света, за которую сражаются Лига и Империя, присутствует там в полной мере. Но будьте аккуратнее в этих привлекательных джунглях, они не так просты, как кажутся на первый взгляд.

Горнило

Загадочное место. Древняя джунская кузня, ныне захваченная культистами Тэпа. Что там происходит — неизвестно никому. Мы слышали о группе отчаянных путешественников, отважившихся проникнуть во чрево древнего вулкана, где и расположена кузня. Будьте предельно осторожны, когда отважитесь бросить вызов этой гремучей смеси.

Коч-Ицмаль

Только представьте себе — полностью сохранившийся храм эпохи расцвета джунской империи. Не те жалкие руины, которые разбросаны повсюду, а полноценный храмовый комплекс. Барельефы, фрески, статуи, резные колонны...

Узилище

Этот остров, получивший имя Узилище, — тюрьма самого Владыки! На джесерокопиях видны измождённые узники, запертые внутри энергетических куполов, а все проходы перекрыты силовыми полями.

Язычник в аспекте Поддержки

Наша команда стремится сделать классы интересными и актуальными для любых игровых активностей. Мы внимательно следим за вашими отзывами и реакциями на изменения, поэтому в этом году мы решили подарить классу Язычник дополнительное развитие, переработав его роль аспекте Поддержки.

Основной причиной для работы над Язычником стал тот факт, что, на наш взгляд, в текущем виде он работает не так, как хотелось бы. Он не является полноценным игроком в роли поддержки, но при этом может нанести небольшое количество урона и исцеления, которого в этом аспекте не хватает ни на роль бойца, ни на роль лекаря. Да и у игроков он не пользуется популярностью в роли поддержки.

Мы хотим возродить Язычника в роли полноценного игрока поддержки, чтобы дать больше вариативности при выборе классов на различных активностях.

Обновленный Язычник сможет составить конкуренцию Барду и Инженеру в поддержке: теперь он способен накладывать на группу эффекты боевой и защитной поддержки, включая Защиту, развеивать магические эффекты, наложенные на союзников или противников, и это далеко не полный список его новых возможностей!

Был полностью переработан геймплей Язычника в аспекте Поддержки. Изменено расположение вех, добавлены новые умения и вехи. За счет переработки вех и умений, изменения немного коснулись аспектов Нападения и Исцеления.

Также мы внесли изменения в работу питомца. Теперь он будет более стойко переносить получаемый урон, а у Язычника появятся умения, которые позволят отдавать команды питомцу. Нашей задачей было сделать присутствие питомца более значимым как для соло игрока, так и для команды игроков.

После появления новой версии Язычника на серверах, мы будем наблюдать за тем насколько часто он теперь используется в аспекте Поддержки и нравится ли игрокам.

Приятной игры!