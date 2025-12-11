Вышло первое обновление для Grand Theft Auto 4 RTX Remix

Моддер xoxor4d выпустил первое обновление для своего мода RTX Remix Path Tracing для Grand Theft Auto 4. Для тех, кто не знал, этот RTX Remix включает трассировку лучей в реальном времени в GTA 4.
Первый патч исправляет несколько визуальных проблем. Он устраняет странные визуальные сбои, которые появлялись перед светящимися поверхностями. Он также исправляет проблемы с текстурами задних фонарей автомобилей, которые были вызваны проблемой смешивания.
Некоторые яркие белые поверхности не имели своих правильных цветов, и теперь это исправлено. Окна автомобилей теперь будут выглядеть чистыми и прозрачными по умолчанию, даже без специальных настроек. Кроме того, V-образные сирены на полицейских машинах наконец-то будут показывать настоящие вращающиеся огни, как и должно быть.
В этом первом обновлении также добавлена новая опция, которая предотвращает исчезновение некоторых объектов внутри помещений, когда этого не должно происходить. Например, прикроватная лампа Нико теперь будет оставаться видимой.
Светящиеся поверхности теперь могут использовать UV-анимацию, что означает, что они могут иметь простые эффекты движущегося света. Обновление также исправляет прозрачные лестницы на ярмарке и делает некоторые текстуры стекла правильно прозрачными.
Кроме того, добавлен дождь с использованием новой системы частиц, которая следует за игроком по карте. Теперь есть четыре типа дождя: сильный дождь и слабый дождь как днем, так и ночью.
Желающие могут скачать и установить обновление прямо с нашего сайта по ссылке выше!
хороший графике
Буээээ...
Подожу чуть , мож ещё патчей выйдет и пройду ещё раз игру .