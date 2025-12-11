Вышло первое обновление для Grand Theft Auto 4 RTX Remix

Моддер xoxor4d выпустил первое обновление для своего мода RTX Remix Path Tracing для Grand Theft Auto 4. Для тех, кто не знал, этот RTX Remix включает трассировку лучей в реальном времени в GTA 4.

Первый патч исправляет несколько визуальных проблем. Он устраняет странные визуальные сбои, которые появлялись перед светящимися поверхностями. Он также исправляет проблемы с текстурами задних фонарей автомобилей, которые были вызваны проблемой смешивания.

Некоторые яркие белые поверхности не имели своих правильных цветов, и теперь это исправлено. Окна автомобилей теперь будут выглядеть чистыми и прозрачными по умолчанию, даже без специальных настроек. Кроме того, V-образные сирены на полицейских машинах наконец-то будут показывать настоящие вращающиеся огни, как и должно быть.

В этом первом обновлении также добавлена ​​новая опция, которая предотвращает исчезновение некоторых объектов внутри помещений, когда этого не должно происходить. Например, прикроватная лампа Нико теперь будет оставаться видимой.

Светящиеся поверхности теперь могут использовать UV-анимацию, что означает, что они могут иметь простые эффекты движущегося света. Обновление также исправляет прозрачные лестницы на ярмарке и делает некоторые текстуры стекла правильно прозрачными.

Кроме того, добавлен дождь с использованием новой системы частиц, которая следует за игроком по карте. Теперь есть четыре типа дождя: сильный дождь и слабый дождь как днем, так и ночью.

Желающие могут скачать и установить обновление прямо с нашего сайта по ссылке выше!