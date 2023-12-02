В Аллоды онлайн установлено обновление 15.0 "Столица Теней"

Общее

Максимальный уровень персонажа увеличен до 110.

Удалены следующие игровые сущности, находящиеся у персонажей:

Монеты Свободных Торговцев

Стоимость Cимволов золота, покупаемых за разные игровые валюты, была скорректирована чтобы сделать скорость его получения более равномерной в разных активностях с учётом бонусов и в случае ограниченности награды. Подробная информация об изменении цен будет приведена в соответствующих разделах.

Пересмотрены цены на Бирже Негоциантов.

Изменён принцип вычисления урона умений и способностей брони, а также модулей и аугментаций адаптивной брони.Наносимый урон теперь зависит от характеристик персонажа и больше не игнорирует эффекты на цели, снижающие или увеличивающие получаемый урон (при этом эффекты на самом персонаже, снижающие или увеличивающие наносимый урон, всё ещё игнорируются).

Скорректированы значения наносимого урона и описания соответствующих умений и способностей.

Эффект умения "Кристальная тюрьма", наложенный союзником, теперь можно снять самостоятельно. Эффект больше не снимается умениями, дающими невосприимчивость к замедлению или обездвиживанию.

Экипировка

Удалены следующие игровые сущности, находящиеся у персонажей:

Зачарованный материал Зачарованная материя Зачарованная пыльца Зачарованные осколки Свитки укрепления Амальгама Капли амальгамы Реальгар Крупицы реальгара Инструменты Доминиона Магические инструменты Чертежи экипировки Чертежи инструментов Исы Эфирные предметы экипировки Заготовки для создания предметов экипировки 2-го ранга Заготовки для создания предметов экипировки 3-го ранга.

Пересмотрены цены и доступность у торговцев ряда предметов, связанных с экипировкой персонажа и её улучшением (таких как Коробки с добычей, Зачарованная материя и пр.).

Пересмотрено количество добываемых в различных активностях (астральные острова, искажения и прочие приключения) предметов, связанных с экипировкой персонажа и её улучшением.

Снижена стоимость Драконьей квинтэссенции для бесплатных серверов (теперь она совпадает с подписочными серверами).

Пересмотрены затраты на создание ремесленных заготовок для предметов экипировки 2-го ранга.

Пересмотрены затраты на создание предметов экипировки 2-го ранга на Наковальне артефактов (также дополнительно снижены затраты Зачарованной пыльцы).

Пересмотрены затраты на превращение Зачарованного материала в Зачарованный астралиумный материал (также дополнительно снижены затраты Зачарованной пыльцы).

Пересмотрены затраты на создание Инсигний героя и короны на Наковальне артефактов (также дополнительно снижены затраты Зачарованной пыльцы).

Изменена система добычи заготовок для создания предметов экипировки 3-го ранга:Подробнее о данном изменении можно прочитать в статье "В разработке: Улучшение системы добычи экипировки"

Артефакты

Удалены следующие игровые сущности, находящиеся у персонажей

Потускневшая Эссенция Пыль сотворения Дары Грёз Дары Первых: компенсируются Потускневшей Эссенцией Эссенция Льдов: компенсируется Потускневшей Эссенцией Эхо Льдов: компенсируется Потускневшей Эссенцией (редкости) Артефакт "Наследие Богов": компенсируется Потускневшей Эссенцией Вещие сны

Потускневшая Эссенция может быть потрачена у Мастеров реликтов на различные товары.

Клиент и интерфейс

Обращаем ваше внимание, что в настоящий момент ведутся активные работы по подготовке к переходу клиента на архитектуру x64, в связи с чем в некоторых ситуациях могут наблюдаться непредусмотренные побочные эффекты. Просим вас сообщать о подобных случаях и отправлять отчеты о падениях клиента в случае их возникновения.

Увеличена дальность прорисовки травы.

Теперь на ряде локаций корректно используются соответствующие текстуры неба максимального разрешения, если параметр "Качество неба" установлен в значение "Высокое".

[подписка] Исправлено некорректное отображение окна "Достижения" при осмотре другого персонажа.

Исправлено некорректное отображение окна "Достижения" при осмотре другого персонажа. Исправлена ошибка, приводившая к невозможности открыть некоторые пункты меню панели умений, автоматически скрываемые при использовании ряда некоторых низких разрешений.

Сторонние интеграции

Игровой клиент теперь поддерживает передачу информацию о статусе активности (Rich Presence) персонажа в Discord. Включить данную возможность можно в разделе настроек "Интерфейс" - "Сторонние программы и интеграции". Расширенный статус поддерживает отображение следующей информации:

Класс и уровень персонажа Текущая локация Состояние группы/отряда персонажа Информация о текущем сражении/активности, в которой участвует персонаж.

Мир

Новая локация – Джигран

Загадочный туманный аллод, имеющий богатую историю, теперь — это столица Сарнаута, где в граде Дар-Улгорне восседает его новая правительница – Иркалла, богиня Тьмы, названная дочь Нихаза, держащая в своих руках бразды власти. Но не всё благополучно – множество Искр, выпущенных Иркаллой из Шкатулки Нихаза, стянулись на аллод, ожидая будущего воскрешения. Те из них, кому хватило сил стать призраками, страдают от нападения искажённых тварей – реликтов древних времен, напитанных магией Тьмы. Самым же яростным врагом Иркаллы является Церковь Света, а наиболее непримиримым среди её прихожан – храмовник Иеро. Занявший Собор Света на Джигране, силой своей веры он смог создать непроницаемый щит и систему маяков, что не позволяют тьме даже приблизиться к их твердыне. Для того, чтобы сражаться с врагами государыни – создана целая армия, набранная из тех, кто уже ожил, и вампиров, подчинённых Аннет ди Тристес. Но даже они опасаются соваться в сеть катакомб под городом, где, по слухам, обитает загадочный Безумец, похититель чужих Искр.

Новая сюжетная линия

Это дополнение продолжает сюжетную ветку, которая была начата в обновлении "Зов Преданий". Героям предстоит увидеть деяния Иркаллы, то, как на них реагируют обитатели Сарнаута, а главное - встретиться с силами, которые стоят даже выше богов. Кем на самом деле является герой Сарнаута, и какова его истинная Судьба — эти ответы ждут каждого, кто вступит на туманные улицы Столицы Теней и дойдет до финала этой истории, который развернётся в обновлении 15.1.

Снежный курорт

Снежный курорт вновь откроется для посетителей 1 декабря.

Добавлена "Зимняя охота" - новый аттракцион, который будет проходить каждый час в 20-ю и 45-ю минуту.

Добавлен новое еженедельное задание "Зимние каникулы".

Добавлены новые награды Снежного курорта, которые появятся в продаже с 7 декабря:

Декоративный питомец "Шэнь" Костюм "Шелковый ханбок"

Добавлены новые награды Нового года, которые появятся в продаже с 20 декабря:

Cкакун "Цилинь" Костюм "Норковая шубка"

Задание "Зимние забавы" : снижена награда, получаемая за повторное выполнение задания на воплощениях.

: снижена награда, получаемая за повторное выполнение задания на воплощениях. Аттракцион "Фигурное катание": снижено максимальное количество уровней эффекта "Потеря равновесия".

Царство Стихий

Предметы для Лабиринта, покупаемые за Эмблемы Царства Стихий были вынесены в отдельный набор товаров доступный у Евгения Лойкова.

В ассортименте товаров, предлагаемых Евгением Лойковым также появились "Чертежи магических инструментов" и "Изменчивая материя".

Стоимость Символа золота, приобретаемого у Евгения Лойкова, теперь составляет 415 Эмблем Царства Стихий (ранее 1200).

Аммра

Стоимость Символа золота, приобретаемого у Лауруса, теперь составляет 100 Дионских эмблем (ранее 200).

Пещера Тка-Рика

Стоимость Символа золота, приобретаемого у Слуги Нихаза, теперь составляет 9 Искр демона (ранее 20).

Личный аллод

Рейтинговый сезон лабиринтов завершен, разосланы награды.Низкая сложность:

Ящик с припасами. Нормальная сложность: Право на разрушение. Повышенная сложность: Право на разрушение x3. Высокая сложность: Право на насилие x1, Право на разрушение x5. Невозможная сложность: Право на насилие x3, Право на разрушение x8, Фолиант Хранителя Подземелья.

Ранги защитников лабиринта и усиления сброшены.

Классы

Всем персонажам 10 уровня и выше разосланы Капли живой и мёртвой воды.

Зелья и эссенции, усиливающие определённые типы урона, теперь также действуют на питомцев и ассистентов.

Добавлена усиленная версия умения "Поющий клинок" - "Солирующий клинок".

Способность "Реквием":

Дальность действия умения увеличена до 40 м. Скорректирована работа умения, исправлена ошибка, по причине которой бонус от вех "Вальс клинков" и "Страстный танец" учитывался дважды при нанесении урона по дополнительным целям. Исправлена ошибка, по причине которой показатель стремительности персонажа не влиял на эффекты "Мука" и "Глубокая рана" на дополнительных целях. Теперь эффект от вехи "Рапсодия" под действием "Реквиема" также будет распространяться на дополнительные цели. Этюды под действием "Реквиема" больше не срабатывают на дополнительные цели, если активен "Осторожный бой". Доля урона этюдов, наносимого дополнительным целям, увеличена до 15/35/55% (ранее 10/20/30%).

Способность "Марш":

Наносимый урон увеличен на ~30%. Умение больше не переходит на соседние цели, если активен "Осторожный бой".

Способность "Мелодия войны" : больше не требует темп для применения.

: больше не требует темп для применения. Новая веха "Фазоинверсия" : позволяет применять способности "Акустический барьер" и "Резонансный барьер" без затрат темпа.

: позволяет применять способности "Акустический барьер" и "Резонансный барьер" без затрат темпа. Новая веха "Мастерство творца" : повышает показатель мастерства на 30/60/90 ед.

: повышает показатель мастерства на 30/60/90 ед. Новая веха "Ария войны":

Увеличивает длительность "Мелодии войны" на 25%. (Аспект Нападения) Первый этюд, применённый под действием эффекта "Мелодия войны", наложит на основную цель "Уязвимость".

Новая веха "Марш войны" : (Аспект Нападения) Снижает время восстановления "Марша" на 15/30%.

: (Аспект Нападения) Снижает время восстановления "Марша" на 15/30%. Веха "Предвестие гибели" : теперь эффекты вехи накладываются в начале применения Этюдов.

: теперь эффекты вехи накладываются в начале применения Этюдов. Веха "Сердцеед" : больше не накладывает эффект "Уязвимость".

: больше не накладывает эффект "Уязвимость". Веха "Сладкий голос" : теперь имеет дополнительный эффект, позволяющий применять "Романс" без затрат темпа.

: теперь имеет дополнительный эффект, позволяющий применять "Романс" без затрат темпа. Веха "Неожиданный поворот" : теперь будет срабатывать со 100% шансом, от ранга вехи будет зависеть длительность сбития с ног.

: теперь будет срабатывать со 100% шансом, от ранга вехи будет зависеть длительность сбития с ног. Веха "Речитатив" : теперь имеет 4 ранга, бонус к урону "Марша" увеличен до 80/160/240/320% (ранее 10/20/30%).

: теперь имеет 4 ранга, бонус к урону "Марша" увеличен до 80/160/240/320% (ранее 10/20/30%). Веха "Струны души" : теперь имеет 4 ранга, бонус к урону снижен до 9/18/27/36% (было 10/20/30%).

: теперь имеет 4 ранга, бонус к урону снижен до 9/18/27/36% (было 10/20/30%). Веха "Живая сталь":

Исправлена ошибка, по причине которой бонус от вехи "Страстный танец" учитывался дважды при нанесении урона "Глубокой раной". Теперь урон "Глубокой раны" также будет увеличиваться эффектами и способностями, повышающими урон этюдов.

Веха "Страстный танец" : исправлена ошибка, по причине которой 1й и 3й ранги вехи давали некорректный бонус к наносимому урону.

: исправлена ошибка, по причине которой 1й и 3й ранги вехи давали некорректный бонус к наносимому урону. Веха "Вальс клинков" : бонус к наносимому урону снижен до 30/40/50% (ранее 30/40/60%)

: бонус к наносимому урону снижен до 30/40/50% (ранее 30/40/60%) Изменено расположение вех и умений.

Способность "Ледяная цитадель" : теперь имеет 3 ранга.

: теперь имеет 3 ранга. Способность "Всполох" : теперь имеет 3 ранга.

: теперь имеет 3 ранга. Способность "Безмолвие" : теперь при применении к противникам, не являющимся игровыми персонажами, накладывает на них "Беспомощность" вместо "Немоты".

: теперь при применении к противникам, не являющимся игровыми персонажами, накладывает на них "Беспомощность" вместо "Немоты". Способность "Метеор":

В описание добавлена информация про то, что заклинание генерирует одну стихию огня. Исправлена ошибка, по причине которой показатель господства волшебника не увеличивал шанс получить вторую стихию огня при применении "Метеора".

Способность "Катаклизм":

Наносимый урон увеличен на ~40%. Исправлена ошибка, по причине которой урон умения снижался, если оно полностью расходовало слёзы, экипированные на персонаже.

Способности "Вспышка" и "Взрыв" : при применении больше не запускают время восстановления друг друга.

: при применении больше не запускают время восстановления друг друга. Способности "Ледяная комета" и "Ледяной метеор" : наносимый урон увеличен на ~5%.

: наносимый урон увеличен на ~5%. Расовая способность "Синергия" : теперь снижает затраты стихий на 100% на 8 сек. (ранее на 50% на 15 сек.).

: теперь снижает затраты стихий на 100% на 8 сек. (ранее на 50% на 15 сек.). Новая веха "Астральный шторм" : позволяет "Шаровым молниям" и "Грозовому фронту" наносить 25/35/45/55% урона противникам в радиусе 8 вокруг основной цели.

: позволяет "Шаровым молниям" и "Грозовому фронту" наносить 25/35/45/55% урона противникам в радиусе 8 вокруг основной цели. Новая веха "Ледяные осколки" : позволяет "Ледяному потоку" наносить дополнительный урон (3 ранга).

: позволяет "Ледяному потоку" наносить дополнительный урон (3 ранга). Новая веха "Вулканические молнии" : позволяет "Электрошоку", применённому в Аспекте Поддержки под действием эффекта "Власть огня", наносить дополнительный урон огнём, зависящий от недостающего здоровья цели.

: позволяет "Электрошоку", применённому в Аспекте Поддержки под действием эффекта "Власть огня", наносить дополнительный урон огнём, зависящий от недостающего здоровья цели. Новая веха "Академик" : повышает показатель мастерства на 30/60/90 ед.

: повышает показатель мастерства на 30/60/90 ед. Вехи развития "Вечная мерзлота" и "Штормовое предупреждение":

Количество рангов увеличено до 6. Длительность соответствующих эффектов теперь составляет 5/7/9/11/13/15 сек. (ранее 14 сек.), а увеличение наносимого урона – 15/20/25/30/35/40% (ранее 9/18/27/36/45% и 10/20/30/40/50% соответственно). Эффекты теперь срабатывают с шансом 25% (ранее 40%), но в случае неудачи шанс срабатывания при следующих применениях умений удваивается (таким образом эффекты будут гарантировано срабатывать не более чем за 3 применения соответствующих умений).

Веха "Пронизывающий холод":

Снижение времени восстановления "Вьюги" увеличено до 30/50/70% (ранее 20/35/50%). Скорость передвижения во время поддержания умения теперь составляет 35/50/65% (ранее 25/50/75%).

Веха "Неуправляемое пламя":

Количество рангов увеличено до 4. Урон "Вспышки" и "Взрыва" по дополнительным целям увеличен на 100%. Добавлен новый эффект, позволяющий волшебнику при применении "Сверхновой" оставлять под собой область раскалённой плазмы, наносящую урон противникам.

Веха "Тектонический сдвиг":

Количество рангов увеличено до 3. Теперь дарует невосприимчивость к эффектам контроля и замедления на 1.5/2/2.5 сек.

Веха "Пламенный след":

Количество рангов увеличено до 3. Позволяет перемещаться под действием "Всполоха" на 20/30/40% быстрее и применять "Метеор" на ходу со сниженной на 75/55/35% скоростью.

Веха "Пожарище":

Исправлена ошибка, по причине которой не все огненные умения накладывали эффект. Теперь эффект будет дополнительно накладываться от урона, наносимого способностью "Неуправляемое пламя".

Веха "Гармония стихий":

Переименована в "Ледяные молнии". Бонус к наносимому урону снижен до 6/12/18/24% (ранее 10/20/30/40%).

Веха развития "Глубокая заморозка" : удалена.

: удалена. Изменено расположение вех и умений.

Изменены иконки некоторых вех и умений.

Наносимый урон снижен на ~12%.

Способность "Выброс маны":

Исправлена ошибка, по причине которой длительность эффектов периодического урона от умения и от вехи "Тяжёлые изотопы" не зависела от показателя стремительности персонажа, а их урон не увеличивался показателем господства. Урон умения снижен на 55%. Дополнительный урон от вехи "Тяжёлые изотопы" увеличен на ~12%. Умение больше не имеет времени восстановления. Скорректировано описание умения.

Cпособность "Продувка реактора":

Урон умения увеличен на 20%. Умение больше не имеет времени восстановления.

Скорректировано время восстановления "Кислотной турели" после использования "Лёгкой турели" и наоборот. Скорректирован период выстрелов в описании турелей.

Урон "Лёгкой турели" снижен на ~10%, урон "Кислотной турели" увеличен на ~33%.

Способность "Колосс":

Исправлена ошибка, по причине которой не весь урон Колосса получал бонус от вех "Инженер высшей категории". Исправлена ошибка, по причине которой урон колосса уменьшался на последних секундах его времени действия при изученных вехах "Повышенная энергоёмкость". Колосс теперь атакует противников только умением "Громовой кулак", а его урон соответствующе скорректирован. Скорректировано описание умения.

Способность "Огонь на поражение" : поддержание умения больше не прерывается после гибели основной цели.

: поддержание умения больше не прерывается после гибели основной цели. Расовая способность "Петарда" : больше не накладывает эффекты контроля на питомцев и призванных ассистентов.

: больше не накладывает эффекты контроля на питомцев и призванных ассистентов. Новая веха "Решимость изобретателя" : повышает показатель решимости на 30/60/90 ед.

: повышает показатель решимости на 30/60/90 ед. Бонус к урону от вех развития "Биологическая угроза" и "Легированная сталь" повышен до 12/24/36% (ранее 6/12/18% и 5/10/15% соответственно).

Веха "Инженер высшей категории" : теперь имеет 3 ранга и увеличивает урон механизмов на 15/20/25%.

: теперь имеет 3 ранга и увеличивает урон механизмов на 15/20/25%. Веха "Повышенная энергоёмкость" : теперь имеет 3 ранга и увеличивает время существования механизмов на 15/30/45%.

: теперь имеет 3 ранга и увеличивает время существования механизмов на 15/30/45%. Веха "Закрытый теплообмен":

Теперь имеет 3 ранга, генерирует 15/20/25 градусов температуры и дополнительно увеличивает урон, наносимый "Огнём на поражение" на 10/20/30%. Исправлена ошибка, по причине которой температура генерировалась за каждого пораженного противника.

Вехи "Разгон частиц" и "Пик эффективности" больше не требуют активный Аспект Нападения. "Пик эффективности" теперь также обновляется во время поддержания "Огня на поражение".

Веха "Ток неотпускания" : больше не требует активный Аспект Поддержки.

: больше не требует активный Аспект Поддержки. Веха "Гравитационный вихрь" : теперь будет срабатывать со 100% шансом, от ранга вехи будет зависеть длительность накладываемых эффектов.

: теперь будет срабатывать со 100% шансом, от ранга вехи будет зависеть длительность накладываемых эффектов. Веха "Огневой рубеж" : теперь снижает время подготовки залпов у обеих турелей на 10/20/30%. Исправлена ошибка, по причине которой скорострельность турелей повышалась слабее, чем указано в описании.

: теперь снижает время подготовки залпов у обеих турелей на 10/20/30%. Исправлена ошибка, по причине которой скорострельность турелей повышалась слабее, чем указано в описании. Веха "Трёхосновные кислоты" : скорректировано описание, теперь бонус к кислотному урону механизмов инженера составляет 10/15/20%.

: скорректировано описание, теперь бонус к кислотному урону механизмов инженера составляет 10/15/20%. Веха "Улучшенный теплообмен" : больше не увеличивает урон залпов в Аспекте Поддержки.

: больше не увеличивает урон залпов в Аспекте Поддержки. Веха "Химические реактивы" : бонус к урону "Осколочной бомбы" и "Кислотной бомбы" снижен до 25% (ранее 50%).

: бонус к урону "Осколочной бомбы" и "Кислотной бомбы" снижен до 25% (ранее 50%). Веха "Нагнетание давления" : бонус к урону залпов снижен до 10/20/30% (ранее 16/33/50%).

: бонус к урону залпов снижен до 10/20/30% (ранее 16/33/50%). Веха "Радиационный фон" : исправлена ошибка, по причине которой эффект вехи мог сработать при использовании залпов по цели с эффектами"Шрапнель" и "Кислотная бомба", наложенными другим инженером.

: исправлена ошибка, по причине которой эффект вехи мог сработать при использовании залпов по цели с эффектами"Шрапнель" и "Кислотная бомба", наложенными другим инженером. Веха "Циркуляция" : скорректировано описание.

: скорректировано описание. Веха "Канонада" : скорректировано описание.

: скорректировано описание. Изменено расположение вех и умений.

Изменены иконки некоторых вех и умений.

Способность "Фантом": переименована в "Призыв Фантомов".

Механика умения изменена: теперь все фантомы призываются одновременно, в количестве, соответствующему количеству уровней эффекта "Голоса в голове (2/4/6 в зависимости от ранга умения). Урон, наносимый фантомами, снижен на 30%.

Способность "Двойник":

Теперь дополнительно накладывает на мистика эффект "Отрицание реальности", который действует в течение 6 сек. и снижает весь получаемый урон на 50%. Эффект "Невидимость" больше не снижает получаемый урон. Умение теперь взаимодействует с характеристикой "Господство". Возможность перемещения к двойнику теперь доступна в течение всего времени его существования.

Способность "Удушение":

Время восстановления снижено до 8 сек. (ранее 10 сек.). Больше не повышает уровень стресса.

Способность "Психоз":

Время восстановления снижено до 8 сек сек. (ранее 24 сек.).

Способность "Ужас" : визуальный эффект способности теперь корректно начинает проигрываться на цели.

: визуальный эффект способности теперь корректно начинает проигрываться на цели. Способность "Аспект подавления" : удалена.

: удалена. Способность "Уязвимость" : удалена.

: удалена. Способность "Раны" : удалена.

: удалена. Способность "Агония" : наносимый урон снижен на 10%.

: наносимый урон снижен на 10%. Веха "Нескончаемая пытка" : теперь также действует на способность "Вихрь клинков".

: теперь также действует на способность "Вихрь клинков". Веха "Полтергейст":

Больше не накладывает одноимённый эффект. Периодический урон, наносимый способностями "Агония" и "Вихрь клинков" теперь снижает время восстановления "Зенита" на 1 / 1.5 сек. соответственно. Исправлена ошибка, по причине которой эффект снижения времени восстановления "Зенита" не срабатывал, если в бою было двое или более мистиков.

Веха "Армада иллюзий" : теперь снижает получаемый стресс на 2/4/6 ед. за каждого существующего фантома

: теперь снижает получаемый стресс на 2/4/6 ед. за каждого существующего фантома Веха "Деспотизм" : способности "Удушение" и "Психоз" теперь снижают стресс на 3/6 ед. за каждую секунду своего применения.

: способности "Удушение" и "Психоз" теперь снижают стресс на 3/6 ед. за каждую секунду своего применения. Веха "Безысходность" : теперь уменьшает стресс на 4/7/10 единиц за каждого взорванного фантома.

: теперь уменьшает стресс на 4/7/10 единиц за каждого взорванного фантома. Веха "Крепкая хватка":

Больше не снижает время восстановления "Удушения". Бонус к наносимому "Удушением" урону снижен до 5/10/15% (ранее 15\30\45%). Теперь дополнительно позволяет применять "Удушение" во время движения.

Веха "Флегматизм":

Количество стресса, снимаемого при использовании умений "Психическая атака" и "Психическая травма" до 2/3 ед. (ранее 1\2 ед.). Снижение времени восстановления умений "Призыв Фантомов" и "Призрачный убийца" увеличено до 1/2 сек. (ранее 0.5/1 сек.) за каждое применение "Психической атаки" или "Психической травмы".

Веха "Нескончаемая пытка":

Теперь всегда снижает оставшееся время восстановления "Агонии" на 3 сек. Теперь также дополнительно снижает оставшееся время восстановления "Вихря клинков" на 3 сек. Время восстановления этих умений также снижается на 1 сек. за каждый уровень эффекта "Пиролиз", снятый с цели.

Веха "Ментальная агония":

Теперь также действует на способность "Вихрь клинков". Теперь всегда снижает время восстановления умений "Агония" и Вихрь клинков" на 2 сек. при использовании "Психической атаки" или "Психической травмы".

Веха "Ментальное замыкание":

Теперь требует активный Аспект Поддержки. Эффект "Замедление" теперь накладывается только при применении умений "Агония" и "Вихрь клинков". Дальность наложения "Замедления" увеличена до 8 м (ранее 4 м). Длительность действия "Замедления" увеличена до 1/2/3 сек. (ранее 0.5/1/1.5).

Веха "Психокинез" : теперь требует активный Аспект Поддержки.

: теперь требует активный Аспект Поддержки. Веха "Смятение":

Теперь требует активный Аспект Поддержки. Длительность действия "Замедления" снижена до 0.25/0.35/0.5 сек. (ранее 0.5/1/1.5 сек.). Веха теперь срабатывает от атак фантомов или призрачного убийцы (ранее "Психическая атака" или "Психическая травма").

Веха "Имплозия":

Теперь требует активный Аспект Поддержки. Больше не увеличивает время восстановления "Импульса" Длительность действия эффекта "Уязвимость" снижена до 1/2 сек. (ранее 2/3 сек.).

Веха "Болевой шок":

Теперь требует активный Аспект Поддержки. Больше не накладывает эффект "Раны". Эффект "Слабость" теперь накладывается только при применении умения "Истязание" на 1/1.35/1.7 сек. (ранее 0.5/1/1.5).

Веха "Садизм":

Больше не обладает возможностью пассивного снятия стресса вне боя. Время восстановления умения "Призыв фантомов" в бою теперь снижается на 1/2/3 сек. (ранее 2/3/6 сек.).

Веха "Изощрённая пытка":

Теперь требует активный Аспект Поддержки. Больше не снижает время восстановления "Истязания". Теперь применение умения "Опаление" на 10 сек. накладывает эффект "Воспламеняющий взглядом", увеличивающий урон, наносимый следующим применением умения "Истязание", на 20%.

Веха "Сотрясение":

Теперь доступна только в Аспекте Нападения. Больше не накладывает эффект, временно запрещающий повторное срабатывание эффекта "Слабость".

Веха "Трёхгранный клинок":

Эффект "Слабость" теперь накладывается при применении умения "Истязание" (ранее "Призрачный Убийца"). Больше не накладывает эффект, временно запрещающий повторное срабатывание эффекта "Раны". Теперь дополнительно доступна в Аспекте Нападения. В Аспекте Нападения накладывает "Раны" на 6 сек. В Аспекте Поддержки накладывает "Раны" на 2 сек.

Веха "Засада":

Больше не требует активного аспекта. Больше не накладывает эффект "Страх".

Веха "Бушующий вихрь" : теперь требует активный Аспект Поддержки.

: теперь требует активный Аспект Поддержки. Веха "Беззаботность" : теперь требует активный Аспект Поддержки.

: теперь требует активный Аспект Поддержки. Веха "Массовые галлюцинации" : больше не требует активного аспекта.

: больше не требует активного аспекта. Веха "Массовые разрушения" : бонус к урон, наносимому "Вихрем клинков" и "Психозом" увеличен до 12/24/36% (ранее 10/20/30%).

: бонус к урон, наносимому "Вихрем клинков" и "Психозом" увеличен до 12/24/36% (ранее 10/20/30%). Веха "Пиролиз":

Теперь одноимённый эффект накладывается только умениями "Психическая атака", "Психическая травма" и "Истязание". Теперь уровень стресса будет увеличиваться на 15 ед. за каждый снятый уровень эффекта "Пиролиз". Исправлена ошибка, по причине которой эффект мог не накладываться на цель, если он находилась под действием барьеров.

Веха "Истребление":

Длительность эффекта "Агония" снижена до 8 сек. (ранее 10 сек.). Доля наносимого дополнительным целям урона увеличена до 50%.

Веха "Фантомные боли" : бонус к урону "Агонии" снижен до 20/30/40% (ранее 20/40/60%).

: бонус к урону "Агонии" снижен до 20/30/40% (ранее 20/40/60%). Веха "Деформация" : бонус к урону снижена до 10/20% (ранее 15/30%).

: бонус к урону снижена до 10/20% (ранее 15/30%). Веха "Смертоносная тень": эффект "Уязвимость" теперь накладывается не чаще чем раз в 30 сек.

Способность "Плеть обречённого" : исправлена ошибка, по причине которой урон, отображаемый в описании умения, зависел от качества экипированных Слёз дракона.

: исправлена ошибка, по причине которой урон, отображаемый в описании умения, зависел от качества экипированных Слёз дракона. Способность "Щит крови": эффект способности больше не теряет свои уровни при получении урона из барьеров храмовника.

Способность "Равновесие" : исправлена ошибка, по причине которой урон, отображаемый в описании умения, зависел от качества экипированных Слёз дракона.

: исправлена ошибка, по причине которой урон, отображаемый в описании умения, зависел от качества экипированных Слёз дракона. Способность "Смерч" : больше нельзя применять в уже мертвую цель.

: больше нельзя применять в уже мертвую цель. Веха "Пляшущие молнии": исправлена ошибка, по причине которой веха позволяла наносить дополнительный урон даже без наличия на цели одноимённого эффекта.

Гильдии

В связи с установкой обновления 15.0 начисление реальгара в четверг 30 ноября будет отключено, а следующее получение реальгара будет зависеть от итогов боев Доминиона в воскресенье и среду. Рейтинги гильдий и связанные валюты будут сброшены в момент установки обновления.

Сезон гильдий завершен.Сброшена Известность, набранная гильдиями. Гильдиям, входящим в TOP-10 по количеству набранной Известности, разосланы награды.

Сброшены вехи. Полученные гильдией в прошлом сезоне накидки будут доступны до 00:00 18.12.2023

Сражения и приключения

Теперь в искажениях, сражениях и на астральных островах актуального слоя персонажи будут получать особый эффект, повышающих характеристики их экипировки до уровня предметов 1-го ранга, если она недостаточно хороша.

Увеличено количество золота, получаемого на астральных островах, в искажениях, в героических приключениях, а также приключениях для отрядов (Цитадель Нихаза и Обсерватория).

Астральные острова

Удалены следующие игровые сущности, находящиеся у персонажей: Астральные ключи

Возможность получения новых Астральных ключей станет доступна после достижения 110 уровня. Персонажи получат 42 стартовых ключа, а также по 14 ключей за каждый из дней, прошедших с момента установки обновления, при этом максимальное количество Астральных ключей, которое может иметь персонаж, увеличено до 1000.

Сражения

Стоимость Маленького символа золота, приобретаемого у Маркитантов солдат удачи, теперь составляет 35 Эмблем Противостояния (ранее 20).

Получение храмовником урона из барьеров больше не сбивает прогресс захвата знамени.

Рейтинговые поединки

Рейтинговый сезон завершен, разосланы награды.

Удалены следующие игровые сущности, находящиеся у персонажей:

Эмблемы Поединка: компенсируются золотом Благословление Драконов

Стоимость Маленького символа золота, приобретаемого у Опытных поединщиков, теперь составляет 15 Эмблем Поединка (ранее 100).

Героические приключения

Сезон обычных героических приключений завершен. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении героических приключений.

Сезон астральных героических приключений завершен. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении астральных героических приключений.

Удалены следующие игровые сущности, находящиеся у персонажей:

Инсигнии героя Компасы героя Сосуды с кровью Арейсии Бесконечные эликсиры астрального зрения Бесконечные тоники волшебной брони

Новый рейтинговый сезон Героических приключений начнется с открытием Лазурного слоя астрала.

Испытание Крови

В связи с установкой обновления посещение рейтингового Испытания Крови будет недоступно до 3 декабря включительно.

Теперь количество получаемых Отметок о достижениях будет составлять 50% от набранного рейтинга.

Исправлена ошибка в расчете бонусов к получаемым отметкам, из-за которой получаемая награда была значительно выше расчётной

Цитадель Нихаза

Доступ к Цитадели будет открыт после открытия Лазурного слоя астрала.

Обсерватория

Доступ к Обсерватории будет открыт после открытия Лазурного слоя астрала.

(лёгкая сложность) За победу над противниками больше нельзя получить Заготовки из чистого астралиума.

(лёгкая сложность) Увеличено количество получаемых Шкатулок с добычей: За победу над обычными могучими противниками: до 3-х. За победу над финальным могучим противником: до 4-х

(нормальная сложность) Теперь за победу над обычным могучим противником каждый персонаж в отряде будет получать Заготовку из чистого астралиума.

Астрал

Уровень корпуса всех кораблей увеличен до 15.

Удалены следующие игровые сущности, находящиеся у персонажей:

Частицы аномальной материи: превращены в распадающиеся Эманации таинственного астрала: превращены в Эманации неисследованного астрала

Астральные самородки: компенсируются золотом Преобразующие кристаллы (предметы): компенсируются золотом Преобразующие кристаллы (ценности): превращены в преобразующие кристаллы, актуальные на начало сезона (ценности) Детали корпуса корабля: компенсируются золотом

Увеличены шансы получения оборудования замечательного и редкого качества при победе над астральными противниками.

Увеличены шансы получения оборудования из Сундука искателя приключений, получаемого за заданий Астральной академии, а так же вероятность получения редкого оборудования.

Увеличена вероятность получения оборудования редкого качества за победу над могучими противниками в Астральных героических приключениях.

Эти изменения направлены на то чтобы сделать получение оборудования непосредственно в астральных активностях более комфортным. Также дополнительно были снижены цены на оборудование покупаемое за астральные самородки, но при этом этот источник оборудования всё ещё не должен рассматриваться в качестве основного.

Лавка Редкостей

Обмен обычных кристаллов в премиальные теперь вновь происходит по курсу 1 к 1.

При пополнении счета 20% от суммы платежа как и ранее (до изменения курса в обновлении 9.0.01.76) будут списываться в счет погашения долга по активному займу (если таковой имеется).

Цена на ряд товаров Лавки Редкостей за премиальные кристаллы была приведена в соответствие с обычными, чтобы отразить данное изменение.

Ремёсла

Достижения, получаемые персонажами за прокачку профессий, теперь будут выдаваться как ранги одного достижения. Каждый ранг даёт персонажу 30 очков достижений. Для всех профессий добавлены ранги достижений, получаемые за прокачку до 85го уровня.

Алхимия: