В "Аллоды онлайн" установлено обновление 16.0 "Власть металла"

Общее
- Максимальный уровень персонажа увеличен до 115.
- Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:
- Монеты Свободных Торговцев
- [подписка] Знаки особых заслуг (подробнее см. раздел Лавка Редкостей).
- В сумку добавлено дополнительное отделение для предметов, необходимых для выполнения заданий. В связи с данными изменением будет произведено принудительное перераспределение предметов, что приведёт к сбросу их расположения.
- Базовый размер журнала заданий увеличен с 20 до 30 заданий.
- [подписка] Исправлена ошибка, по причине которой некоторые игроки, не имеющие помощника "Сорока", не могли получить задание "Славные подвиги".
- Увеличено разнообразие анимаций ударов оружием ближнего боя с активным обликом Святого оружия.
- Скорректировано отображение Халата Детей Цветов на персонажах женского пола.
Клиент и интерфейс
- Исправления, направленные на повышение стабильности работы игрового клиента.
- На иконке предметов экипировки (а также у ряда прочих важных) теперь отображается их уровень. Данная возможность может быть выключена в меню "Опции" - "Интерфейс".
- Теперь в сообщении о получении ценностей будет отображаться лимит их максимального количества (при его наличии).
- Добавлено дополнительное предупреждение при попытке продажи предмета, которая приведет к превышению лимита ценности, получаемой взамен предмета.
- Интерфейс отряда перемещён ниже, чтобы исключить перекрытие со списком эффектов персонажа.
- В окне карьеры добавлена возможность открыть страницу помощи с подсказками о работе основных механик активного класса.
- Метки почтальонов с возможностью отправиться к ним при помощи путеводного клубочка теперь корректно отображаются на общей карте.
- В описаниях предметов больше не указывается информация о том, что они расходуются при применении. Нерасходуемые предметы будут помечены явно, как и прежде.
- Исправлена ошибка, препятствовавшая корректному обновлению иконок заданий над неигровыми персонажами при изменении статуса доступности задания.
Экипировка и артефакты
- Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:
- Зачарованный материал
- Зачарованная материя
- Зачарованная пыльца
- Зачарованные осколки
- Свитки укрепления
- Амальгама
- Капли амальгамы
- Реальгар
- Крупицы реальгара
- Инструменты Доминиона
- Магические инструменты
- Чертежи экипировки
- Чертежи магических инструментов
- Эфирные предметы экипировки
- Заготовки для создания предметов экипировки 2-го ранга
- Заготовки для создания предметов экипировки 3-го ранга.
- Потускневшая Эссенция
- Пыль сотворения
- Дары Грёз
- Дары Первых: компенсируются Потускневшей Эссенцией
- Эссенция Теней: компенсируется Потускневшей Эссенцией
- Эхо Теней: компенсируется Потускневшей Эссенцией (редкости)
- Артефакт "Наследие Богов": компенсируется Потускневшей Эссенцией
- Вещие сны
- Откровение мастера
- Ношение второй серьги качества Драконьи Реликвии на бесплатных серверах теперь становится доступно с возможностью "Место для любой серьги", получаемой при использовании предмета "Манускрипт великого ювелира".
Обновлена система получения экипировки
- Количество астральных слоев сокращено до 5-и. Соответствие актуальных уровней экипировки слоям:
- Изумрудный слой: 159 уровень
- Лазурный слой: 160 уровень
- Пурпурный слой: 161 уровень
- Янтарный слой: 162 уровень
- Затерянный слой: 163 уровень
- Предметы экипировки больше не разделены на ранги, их больше нельзя создать на Наковальне Артефактов.
- Теперь предметы экипировки добываются в различных активностях, создаются при помощи профессий и могут быть свободно переданы между персонажами.
- Ненужная экипировка может быть разобрана на компоненты, которые пригодятся при создании предметов, улучшающих подходящее вам снаряжение.
- На Наковальне Артефактов можно создать Свитки укрепления и зачарования:
- Свиток зачарования повышает качество предмета экипировки с эффективностью 110% до качества свитка.
- Свиток укрепления повышает уровень предмета экипировки до уровня свитка (актуального уровня слоя).
- Если разница между уровнем свитка и уровнем предмета больше 1, то полученный предмет будет добротным с эффективностью характеристик 80%.
- Если разница между уровнем свитка и уровнем предмета составляет 1, то полученный предмет будет добротным со следующей эффективностью:
Мир
Новый аллод – Кадаган
Обновление 16.0 отправляет игроков на Кадаган — загадочный аллод, связанный с народом Зэм. Когда-то эти земли принадлежали древней цивилизации Хикута, погубленной чумой. Новая эпоха началась, когда сюда пришли педжетеи, но истинными хозяевами Кадагана стали Восставшие Зэм — бессмертные, которые обрели свободу благодаря великому Неферу Уру.
Новая сюжетная линия
В Кадагане игроки смогут познакомиться с историей народа Зэм, их борьбой за выживание и стремлением к свободе. Новый сюжет позволит вам глубже погрузиться в богатую культуру и загадки этих земель, где прошлое тесно переплетается с настоящим, а каждый шаг приближает к раскрытию великой тайны.
- Для использования Путеводного клубочка на появившихся в прошлых обновлениях территориях (Поганый Дол, Айрин, Суслангер, Эдем, Иса, Джигран) больше не требуется предварительное прохождение соответствующей сюжетной цепочки.
- Снижено количество противников, требуемых для выполнения многих заданий на территориях для игроков 23-40 уровня.
Суслангер
- Задания, связанные с пионерлагерем "Дюна", теперь становятся доступны только после выполнения предыдущих заданий истории Суслангера.
- Задания, связанные с путешествием с Суслангера на Эдем (начиная с задания "Путешествие на запад"), теперь доступны с 94 уровня.
Личный аллод
- Рейтинговый сезон лабиринтов завершен, разосланы награды.
- Низкая сложность: Ящик с припасами.
- Нормальная сложность: Право на разрушение.
- Повышенная сложность: Право на разрушение x3.
- Высокая сложность: Право на насилие x1, Право на разрушение x5.
- Невозможная сложность: Право на насилие x3, Право на разрушение x8, Фолиант Хранителя Подземелья.
- Ранги защитников лабиринта и усиления сброшены.
Классы
Всем персонажам 10 уровня и выше разосланы Капли живой и мёртвой воды.
Волшебник:
- Веха "Пожарище":
- Теперь дополнительно повышает наносимый урон на 3/4/5%.
- Одноимённый эффект теперь накладывается на самого волшебника, а не на его цели. Может быть развеян (по 1 уровню эффекта).
- Веха "Пламенный след": теперь дополнительно при использовании заклинаний "Огненный шар", "Вспышка" и "Взрыв" накладывает на волшебника 1 уровень эффекта "Абляция" (макс. 4), ускоряющий подготовку "Метеора" на 0.25 сек.
- Веха "Гармония": теперь дополнительно при снятии с цели 1 уровня эффекта "Звездопад" волшебник накапливает 1 уровень эффекта "Констелляция" (макс. 4). Применение заклинаний "Ледяная комета", "Ледяной метеор", "Шаровые молнии" и "Грозовой фронт" под эффектом "Гармония" поглощает все уровни "Констелляции" и наносит дополнительный урон льдом и электричеством.
- Веха "Штормовое предупреждение": теперь всегда срабатывает с шансом 100%.
- Веха "Вечная мерзлота": теперь всегда срабатывает с шансом 100%.
- Веха "Громовой каскад": теперь накладывает на волшебника по 2 уровня эффекта "Звездопад" за каждое попадание по цели заклинаниями "Шаровые молнии" и "Грозовой фронт".
Гильдии
В связи с установкой обновления 16.0 начисление реальгара в четверг 5 декабря будет отключено, а следующее получение реальгара будет зависеть от итогов боев Доминиона в воскресенье и среду. Рейтинги гильдий и связанные валюты будут сброшены в момент установки обновления.
- Сезон гильдий завершён.
- Сброшена Известность, набранная гильдиями.
- Гильдиям, входящим в TOP-10 по количеству набранной Известности, разосланы награды.
- Сброшены вехи. Полученные гильдией в прошлом сезоне накидки будут доступны до 00:00 23.12.2024.
Сражения и приключения
Астральные острова
- Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей: Астральные ключи
- Возможность получения новых Астральных ключей станет доступна после достижения 115 уровня. Персонажи получат 42 стартовых ключа, а также по 14 ключей за каждый из дней, прошедших с момента установки обновления.
Рейтинговые поединки
- Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:
- Эмблемы Поединка: компенсируются золотом
- Благословление Драконов
- Изменен алгоритм выдачи наград для ранга "Палач":
- 3x3: теперь ранг "Палач" получает 1% участников с наибольшим количеством рейтинга, но не менее 3 (ранее 1% без минимального количества).
- 6x6: теперь ранг "Палач" получает 1% участников с наибольшим количеством рейтинга, но не менее 6 (ранее только 6 участников с наибольшим количеством очков рейтинга).
- Рейтинговый сезон завершен, разосланы награды.
Героические приключения
- Сезон обычных героических приключений завершен. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении героических приключений.
- Сезон астральных героических приключений завершен. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении астральных героических приключений.
- Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:
- Инсигнии героя
- Компасы героя
- Сосуды с кровью Арейсии
- Бесконечные эликсиры астрального зрения
- Бесконечные тоники волшебной брони
- Новый рейтинговый сезон Героических приключений начнется 19 декабря.
- С началом сезона станет доступно новое героическое приключение - Пионерлагерь "Мираж". Узнать о нём подробнее вы можете в этой статье.
- Теперь при отправлении в обычные героические приключения можно будет самостоятельно выбрать остров для посещения.
- Алгоритм подсчёта рейтинга для обычных героических приключений изменён аналогично астральным: награды будут распределяться на основе общего рейтинга, складывающегося из рейтингов отдельных островов.
Испытание Крови
- В связи с установкой обновления посещение рейтингового Испытания Крови будет недоступно до 15 декабря включительно.
Дворец Садрок
В обновлении 16.0 вы сможете отправиться в новое приключение - Дворец Садрок, рассчитанное на отряд из 12 персонажей и доступное в двух режимах сложности: лёгком (с автоматическим сбором отряда), а также нормальном и сложном (для заранее собранных отрядов). Узнать о нём подробнее вы можете в этой статье. Доступ к Дворцу будет открыт 19 декабря (указанная дата является предварительной).
Цитадель Нихаза
- Доступ к Цитадели будет открыт 19 декабря.
Обсерватория
- Скиталец:Исправлена ошибка, в ряде случаев препятствовавшая выполнению достижения "Гонка со Временем".
- Доступ к Обсерватории будет открыт 19 декабря.
Астрал
- Уровень корпуса всех кораблей увеличен до 18.
- Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:
- Частицы аномальной материи: превращены в распадающиеся
- Эманации таинственного астрала: превращены в Эманации неисследованного астрала
- Астральные самородки: компенсируются золотом
- Преобразующие кристаллы (предметы): компенсируются золотом
- Преобразующие кристаллы (ценности): превращены в преобразующие кристаллы, актуальные на начало сезона (ценности)
- Детали корпуса корабля: компенсируются золотом
Лавка редкостей
- [подписка] Теперь на подписочных серверах доступна Лавка редкостей с предметами стиля и услугами.
- Для приобретения товаров используются Малахиты, получить которые можно пополнив счёт на сайте игры. Малахиты доступны на всех персонажах в пределах учётной записи. На покупку Малахитов в настоящий момент не действуют какие-либо бонусные акции.
- Имеющиеся у персонажей Знаки особых заслуг сконвертированы в Малахит с курсом 1 к 1.
- Все приобретённые в Лавке Редкостей товары привязываются к персонажу.
- Товары за Знаки особых заслуг у Опытных поединщиков и предметы стиля в магазине на сайте игры более не могут быть приобретены.
- Дополнительную информацию о данных изменениях можно найти в этой статье.
Ремёсла
Алхимия:
- Удалены следующие задания, активные у персонажей: Задание "Высшее искусство алхимии" и предметы "Экстрактор", "Колба со взвесью радужницы".
- Длительность действия всех Эликсиров марафонца теперь составляет 60 секунд, а бонус к скорости - 60%. Длительность действия эффекта теперь снижается для персонажей, чей уровень превосходит уровень эликсира, вплоть до полного отсутствия эффекта.
Оружейное дело:
- Исправлена ошибка, по причине которой для создания ряда предметов 56-58 уровня требовались некорректные компоненты.
🤘
Какой же ты токсик убогий. Кому то срать. А кому это интересно.
Не адекват ты мальчик.
У вас беды с головй друг. Людям новость рассказали, а ты тут такое высираешь. Иди проветрись дружок пирожок.
это ещё кто то играет
Естественно ибо лор и мир отличные
Ты сам знаешь, кто в это... играет )))