В "Аллоды онлайн" установлено обновление 16.0 "Власть металла"

Общее

Максимальный уровень персонажа увеличен до 115.

Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:

Монеты Свободных Торговцев [подписка] Знаки особых заслуг (подробнее см. раздел Лавка Редкостей).

В сумку добавлено дополнительное отделение для предметов, необходимых для выполнения заданий. В связи с данными изменением будет произведено принудительное перераспределение предметов, что приведёт к сбросу их расположения.

Базовый размер журнала заданий увеличен с 20 до 30 заданий.

[подписка] Исправлена ошибка, по причине которой некоторые игроки, не имеющие помощника "Сорока", не могли получить задание "Славные подвиги".

Увеличено разнообразие анимаций ударов оружием ближнего боя с активным обликом Святого оружия.

Скорректировано отображение Халата Детей Цветов на персонажах женского пола.

Клиент и интерфейс

Исправления, направленные на повышение стабильности работы игрового клиента.

На иконке предметов экипировки (а также у ряда прочих важных) теперь отображается их уровень. Данная возможность может быть выключена в меню "Опции" - "Интерфейс".

Теперь в сообщении о получении ценностей будет отображаться лимит их максимального количества (при его наличии).

Добавлено дополнительное предупреждение при попытке продажи предмета, которая приведет к превышению лимита ценности, получаемой взамен предмета.

Интерфейс отряда перемещён ниже, чтобы исключить перекрытие со списком эффектов персонажа.

В окне карьеры добавлена возможность открыть страницу помощи с подсказками о работе основных механик активного класса.

Метки почтальонов с возможностью отправиться к ним при помощи путеводного клубочка теперь корректно отображаются на общей карте.

В описаниях предметов больше не указывается информация о том, что они расходуются при применении. Нерасходуемые предметы будут помечены явно, как и прежде.

Исправлена ошибка, препятствовавшая корректному обновлению иконок заданий над неигровыми персонажами при изменении статуса доступности задания.

Экипировка и артефакты

Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:

Зачарованный материал Зачарованная материя Зачарованная пыльца Зачарованные осколки Свитки укрепления Амальгама Капли амальгамы Реальгар Крупицы реальгара Инструменты Доминиона Магические инструменты Чертежи экипировки Чертежи магических инструментов Эфирные предметы экипировки Заготовки для создания предметов экипировки 2-го ранга Заготовки для создания предметов экипировки 3-го ранга. Потускневшая Эссенция Пыль сотворения Дары Грёз Дары Первых: компенсируются Потускневшей Эссенцией Эссенция Теней: компенсируется Потускневшей Эссенцией Эхо Теней: компенсируется Потускневшей Эссенцией (редкости) Артефакт "Наследие Богов": компенсируется Потускневшей Эссенцией Вещие сны Откровение мастера

Ношение второй серьги качества Драконьи Реликвии на бесплатных серверах теперь становится доступно с возможностью "Место для любой серьги", получаемой при использовании предмета "Манускрипт великого ювелира".

Обновлена система получения экипировки

Количество астральных слоев сокращено до 5-и. Соответствие актуальных уровней экипировки слоям:

Изумрудный слой: 159 уровень Лазурный слой: 160 уровень Пурпурный слой: 161 уровень Янтарный слой: 162 уровень Затерянный слой: 163 уровень

Предметы экипировки больше не разделены на ранги, их больше нельзя создать на Наковальне Артефактов.

Теперь предметы экипировки добываются в различных активностях, создаются при помощи профессий и могут быть свободно переданы между персонажами.

Ненужная экипировка может быть разобрана на компоненты, которые пригодятся при создании предметов, улучшающих подходящее вам снаряжение.

На Наковальне Артефактов можно создать Свитки укрепления и зачарования:

Свиток зачарования повышает качество предмета экипировки с эффективностью 110% до качества свитка. Свиток укрепления повышает уровень предмета экипировки до уровня свитка (актуального уровня слоя).

Если разница между уровнем свитка и уровнем предмета больше 1, то полученный предмет будет добротным с эффективностью характеристик 80%.

с эффективностью характеристик 80%. Если разница между уровнем свитка и уровнем предмета составляет 1, то полученный предмет будет добротным со следующей эффективностью:

Мир

Новый аллод – Кадаган

Обновление 16.0 отправляет игроков на Кадаган — загадочный аллод, связанный с народом Зэм. Когда-то эти земли принадлежали древней цивилизации Хикута, погубленной чумой. Новая эпоха началась, когда сюда пришли педжетеи, но истинными хозяевами Кадагана стали Восставшие Зэм — бессмертные, которые обрели свободу благодаря великому Неферу Уру.

Новая сюжетная линия

В Кадагане игроки смогут познакомиться с историей народа Зэм, их борьбой за выживание и стремлением к свободе. Новый сюжет позволит вам глубже погрузиться в богатую культуру и загадки этих земель, где прошлое тесно переплетается с настоящим, а каждый шаг приближает к раскрытию великой тайны.

Для использования Путеводного клубочка на появившихся в прошлых обновлениях территориях (Поганый Дол, Айрин, Суслангер, Эдем, Иса, Джигран) больше не требуется предварительное прохождение соответствующей сюжетной цепочки.

Снижено количество противников, требуемых для выполнения многих заданий на территориях для игроков 23-40 уровня.

Суслангер

Задания, связанные с пионерлагерем "Дюна", теперь становятся доступны только после выполнения предыдущих заданий истории Суслангера.

Задания, связанные с путешествием с Суслангера на Эдем (начиная с задания "Путешествие на запад"), теперь доступны с 94 уровня.

Личный аллод

Рейтинговый сезон лабиринтов завершен, разосланы награды.

Низкая сложность: Ящик с припасами. Нормальная сложность: Право на разрушение. Повышенная сложность: Право на разрушение x3. Высокая сложность: Право на насилие x1, Право на разрушение x5. Невозможная сложность: Право на насилие x3, Право на разрушение x8, Фолиант Хранителя Подземелья.

Ранги защитников лабиринта и усиления сброшены.

Классы

Всем персонажам 10 уровня и выше разосланы Капли живой и мёртвой воды.

Волшебник:

Веха "Пожарище":

Теперь дополнительно повышает наносимый урон на 3/4/5%. Одноимённый эффект теперь накладывается на самого волшебника, а не на его цели. Может быть развеян (по 1 уровню эффекта).

Веха "Пламенный след": теперь дополнительно при использовании заклинаний "Огненный шар", "Вспышка" и "Взрыв" накладывает на волшебника 1 уровень эффекта "Абляция" (макс. 4), ускоряющий подготовку "Метеора" на 0.25 сек.

Веха "Гармония": теперь дополнительно при снятии с цели 1 уровня эффекта "Звездопад" волшебник накапливает 1 уровень эффекта "Констелляция" (макс. 4). Применение заклинаний "Ледяная комета", "Ледяной метеор", "Шаровые молнии" и "Грозовой фронт" под эффектом "Гармония" поглощает все уровни "Констелляции" и наносит дополнительный урон льдом и электричеством.

Веха "Штормовое предупреждение": теперь всегда срабатывает с шансом 100%.

Веха "Вечная мерзлота": теперь всегда срабатывает с шансом 100%.

Веха "Громовой каскад": теперь накладывает на волшебника по 2 уровня эффекта "Звездопад" за каждое попадание по цели заклинаниями "Шаровые молнии" и "Грозовой фронт".

Гильдии

В связи с установкой обновления 16.0 начисление реальгара в четверг 5 декабря будет отключено, а следующее получение реальгара будет зависеть от итогов боев Доминиона в воскресенье и среду. Рейтинги гильдий и связанные валюты будут сброшены в момент установки обновления.

Сезон гильдий завершён.

Сброшена Известность, набранная гильдиями. Гильдиям, входящим в TOP-10 по количеству набранной Известности, разосланы награды.

Сброшены вехи. Полученные гильдией в прошлом сезоне накидки будут доступны до 00:00 23.12.2024.

Сражения и приключения

Астральные острова

Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей: Астральные ключи

Возможность получения новых Астральных ключей станет доступна после достижения 115 уровня. Персонажи получат 42 стартовых ключа, а также по 14 ключей за каждый из дней, прошедших с момента установки обновления.

Рейтинговые поединки

Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:

Эмблемы Поединка: компенсируются золотом Благословление Драконов

Изменен алгоритм выдачи наград для ранга "Палач":

3x3: теперь ранг "Палач" получает 1% участников с наибольшим количеством рейтинга, но не менее 3 (ранее 1% без минимального количества). 6x6: теперь ранг "Палач" получает 1% участников с наибольшим количеством рейтинга, но не менее 6 (ранее только 6 участников с наибольшим количеством очков рейтинга).

Рейтинговый сезон завершен, разосланы награды.

Героические приключения

Сезон обычных героических приключений завершен. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении героических приключений.

Сезон астральных героических приключений завершен. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении астральных героических приключений.

Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:

Инсигнии героя Компасы героя Сосуды с кровью Арейсии Бесконечные эликсиры астрального зрения Бесконечные тоники волшебной брони

Новый рейтинговый сезон Героических приключений начнется 19 декабря.

С началом сезона станет доступно новое героическое приключение - Пионерлагерь "Мираж". Узнать о нём подробнее вы можете в этой статье.

Теперь при отправлении в обычные героические приключения можно будет самостоятельно выбрать остров для посещения.

Алгоритм подсчёта рейтинга для обычных героических приключений изменён аналогично астральным: награды будут распределяться на основе общего рейтинга, складывающегося из рейтингов отдельных островов.

Испытание Крови

В связи с установкой обновления посещение рейтингового Испытания Крови будет недоступно до 15 декабря включительно.

Дворец Садрок

В обновлении 16.0 вы сможете отправиться в новое приключение - Дворец Садрок, рассчитанное на отряд из 12 персонажей и доступное в двух режимах сложности: лёгком (с автоматическим сбором отряда), а также нормальном и сложном (для заранее собранных отрядов). Узнать о нём подробнее вы можете в этой статье. Доступ к Дворцу будет открыт 19 декабря (указанная дата является предварительной).

Цитадель Нихаза

Доступ к Цитадели будет открыт 19 декабря.

Обсерватория

Скиталец:Исправлена ошибка, в ряде случаев препятствовавшая выполнению достижения "Гонка со Временем".

Доступ к Обсерватории будет открыт 19 декабря.

Астрал

Уровень корпуса всех кораблей увеличен до 18.

Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:

Частицы аномальной материи: превращены в распадающиеся Эманации таинственного астрала: превращены в Эманации неисследованного астрала Астральные самородки: компенсируются золотом Преобразующие кристаллы (предметы): компенсируются золотом Преобразующие кристаллы (ценности): превращены в преобразующие кристаллы, актуальные на начало сезона (ценности) Детали корпуса корабля: компенсируются золотом

Лавка редкостей

[подписка] Теперь на подписочных серверах доступна Лавка редкостей с предметами стиля и услугами.

Для приобретения товаров используются Малахиты, получить которые можно пополнив счёт на сайте игры. Малахиты доступны на всех персонажах в пределах учётной записи. На покупку Малахитов в настоящий момент не действуют какие-либо бонусные акции. Имеющиеся у персонажей Знаки особых заслуг сконвертированы в Малахит с курсом 1 к 1. Все приобретённые в Лавке Редкостей товары привязываются к персонажу. Товары за Знаки особых заслуг у Опытных поединщиков и предметы стиля в магазине на сайте игры более не могут быть приобретены. Дополнительную информацию о данных изменениях можно найти в этой статье.

Ремёсла

Алхимия:

Удалены следующие задания, активные у персонажей: Задание "Высшее искусство алхимии" и предметы "Экстрактор", "Колба со взвесью радужницы". Длительность действия всех Эликсиров марафонца теперь составляет 60 секунд, а бонус к скорости - 60%. Длительность действия эффекта теперь снижается для персонажей, чей уровень превосходит уровень эликсира, вплоть до полного отсутствия эффекта.

Оружейное дело: