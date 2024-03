В сеть утекли все 38 достижений для ремейка Alone in the Dark

До выхода обновленной версии культового хоррора Alone in the Dark остается всего несколько недель. Мы уже с вами успели оценить атмосферу хоррора по скриншотам от виртуального фотографа и увидеть головоломки в свежем геймплее. Теперь настал черед подготовиться к внутриигровым испытаниям, которые будут ждать вас во время прохождения Alone in the Dark. Новая утечка как раз удачно раскрывает полный список достижений в игре.

Как стало известно, в обновленной версии Alone in the Dark игроков ждут 38 уникальных трофеев. Часть достижений можно будет разблокировать только по ходу продвижения по основной истории, для других же потребуется заниматься поиском коллекционных предметов. А для получения одной ачивки нужно будет обязательно провести в игру больше 8 часов реального времени, что довольно необычно.

В игре Alone in the Dark есть 21 бронзовый, 12 серебряных, 4 золотых и 1 платиновый трофей. Ниже представлен полный список достижений из игры:

Бронзовые трофеи

Тонкая оболочка цивилизации – прорваться сквозь барьер Чего бы это ни стоило – убейте монстра, имея возможность Приходи ко мне! – Убейте монстра оружием ближнего боя. Теперь ты в троллейбусе! – Убейте монстра из оружия дальнего боя. На поправке – соедините гнездо талисмана обратно. Честный труд дня – Играйте более 8 часов. Добро пожаловать в Дерчето – ворвитесь в Дерчето Между ними есть двери – найдите свой талисман Левый держит сумку – Найдите сумку Джереми. Совершенно где-то еще – Найдите монастырь Тароэллы Схожу с ума – Иди в пустыню Где я принадлежу – Возвращение в Дерчето Когда терапия ухудшает ситуацию – преодолейте барьеры самообмана Прошлое как настоящее – получите то, что хотите Безумие – Войти в ад Не против, если я это сделаю — завершите набор Ланьяппа. Остерегайтесь того, где вы размахиваете этой штукой. Направьте пистолет на человека. Ночь костров – Убейте врага огнем. Вкрутую – Убейте врага из дробовика. Гангстер – Убейте врага из автомата Томми. Ты не сможешь меня удержать! - Откройте все сейфы и замки в игре.

Серебряные трофеи

У меня нет всей ночи – Пройдите игру за 3 часа или меньше. Найден и потерян – Поговорите с Джереми в часовне. Высадите меня в Новом Орлеане – Побег от темного человека Я оставил его – признайся в своем ужасном прошлом Я украл ребенка и подвел его – Признайтесь в своем ужасном прошлом Возвращение к нормальной жизни: разорвите договор с Темным человеком Что сейчас произошло? – Подарите Грейс подарок Никто не знает, что произошло. Подумайте о том, чтобы покончить со всем этим. Радикальное принятие – Подчинитесь Темному Человеку Один из тысячи молодых – присоединитесь к культу Библиотекарь – Прочитайте все подсказки. Болтун – Поговори со всеми обо всем

Золотые трофеи

Посмотрите на все бесплатные вещи, которые я получил! – Найдите все ланьяппы Дело закрыто: спасите Новый Орлеан от чёрного козла В целости и сохранности – спасите Новый Орлеан от Чёрного козла (возможная повторяющаяся ошибка) Трезвенник – завершите игру, не выпивая из фляжки.

Выход ремейка Alone in the Dark состоится 20 марта на ПК и консолях.