Раскрыты системные требования The Alters; стал доступен инструмент для тестирования

В связи с запуском The Alters на этой неделе после нескольких задержек 11 bit studios раскрыла требования к оборудованию для игроков на ПК. Независимо от выбранной предустановки требуется 50 ГБ места для установки на твердотельном накопителе.

На низком уровне настроек для игры с масштабированным разрешением 1080p и частотой 30 кадров в секунду требуются AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i7-6700, Radeon RX 570 или GeForce GTX 1060 и 16 ГБ оперативной памяти. Для масштабированного разрешения 1080p/60 кадров в секунду на среднем уровне настроек требуются Ryzen 5 3600 или Core i7-7700, 16 ГБ оперативной памяти и GTX 1600 или Radeon RX 5600 XT.

Если вы хотите то же разрешение и частоту кадров, но на высоком уровне настроек, то вам потребуются Ryzen 7 5800X или Core i7-8700K, Radeon RX 6600 XT или RTX 2070 и 16 ГБ оперативной памяти. Наконец, чтобы достичь масштабирования 2160p/60 к/с на настройках Ультра, вам понадобится Ryzen 9 5900X или Core i7-12700, Radeon RX 7900 XTX или RTX 4080 Super и 32 ГБ оперативной памяти.

Те, кто хочет протестировать свою конфигурацию и производительность перед запуском, могут воспользоваться новым бесплатным инструментом.

The Alters выйдет 13 июня для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.