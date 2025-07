Студия VoxCraft выпустила видео с демонстрацией русской нейросетевой озвучки The Alters

Команда VoxCraft выпустила видео с демонстрацией русскоязычной озвучки научно-фантастической игры The Alters, выполненной с помощью нейросетевых технологий. Проект стал продолжением работы студии в сфере озвучивания игр на русский язык — ранее они выпустили локализацию для The Lord of the Rings: Return to Moria.

Озвучка выполнена с использованием ИИ и синтеза речи, что позволяет добиться приемлемого качества звучания при минимальных затратах. Такая технология открывает новые возможности для озвучивания игр, которые ранее оставались без перевода из-за нехватки бюджета или ресурсов. Демонстрация озвучки The Alters была опубликована вскоре после анонса на PlayGround.ru.

The Alters доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X