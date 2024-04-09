Создатели игры Amnesia: The Bunker продолжают выкладывать раритеты

Хоррор от первого лица, события которого разворачиваются в заброшенном бункере времён Первой мировой войны. Под ваше управление попадает французский солдат, имеющий в своём распоряжении револьвер, динамо-фонарь и скудное количество припасов.

Попробуйте разгадать тайны бункера и выяснить, что именно здесь происходит и куда делись остальные солдаты.