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Amnesia: The Bunker 06.06.2023
Ужасы, От первого лица
7.6 363 оценки

Создатели игры Amnesia: The Bunker продолжают выкладывать раритеты

Simple Jack
Новости

В марте студия Frictional Games выложила в сеть рабочие материалы игры Amnesia: The Bunker. Тот ролик был датирован февралем 2022 года.

Похоже, археологические работы не свернуты: игроделы копнули глубже и нарыли более древний артефакт, который длится целых 12 минут.

Мы покопались в архивах и нашли видео от июня 2021 года!
Это ранняя версия прототипа игры — с тех пор многое изменилось, но обратите внимание, некоторые основные вещи уже были в наличии.

Amnesia: The Bunker - сурвайвал хоррор, в котором игроку предстоит выживать в бункере времен первой мировой.

Amnesia: The Bunker — хоррор от первого лица, действие которого происходит в заброшенном бункере времен Первой мировой войны. Сразитесь с угнетающими ужасами, крадущимися по темным коридорам. Ищите и используйте имеющиеся в вашем распоряжении инструменты...

Крупных новостей об игре последнее время нет, но возможно старые ролики появляются не просто так...

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
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Неплохая игра. Прошел за 2 вечера за 5 часов в общей сложности

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