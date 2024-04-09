Создатели игры Amnesia: The Bunker продолжают выкладывать раритеты

В марте студия Frictional Games выложила в сеть рабочие материалы игры Amnesia: The Bunker. Тот ролик был датирован февралем 2022 года.
Похоже, археологические работы не свернуты: игроделы копнули глубже и нарыли более древний артефакт, который длится целых 12 минут.
Мы покопались в архивах и нашли видео от июня 2021 года!
Это ранняя версия прототипа игры — с тех пор многое изменилось, но обратите внимание, некоторые основные вещи уже были в наличии.
Amnesia: The Bunker - сурвайвал хоррор, в котором игроку предстоит выживать в бункере времен первой мировой.
Amnesia: The Bunker — хоррор от первого лица, действие которого происходит в заброшенном бункере времен Первой мировой войны. Сразитесь с угнетающими ужасами, крадущимися по темным коридорам. Ищите и используйте имеющиеся в вашем распоряжении инструменты...
Крупных новостей об игре последнее время нет, но возможно старые ролики появляются не просто так...
Неплохая игра. Прошел за 2 вечера за 5 часов в общей сложности