Стала известна дата выхода хэллоуинского обновления Amnesia: The Bunker

Компания Frictional Games выпустила видеоролик, в котором объявила дату выхода хэллоуинского обновления для Amnesia: The Bunker: 25 октября 2023 года. То есть завтра, в районе 18:00 по МСК.

Хэллоуинское обновление для Amnesia: The Bunker в основном касается сложности. Фактически, в игре появится экстремальный уровень сложности и возможность настраивать процесс прохождения.

Максимальный уровень сложности явно не для слабонервных, а настройка будет осуществляться через новое меню, позволяющее изменить более тридцати различных параметров, таких как продолжительность работы факелов, количество боеприпасов, которые можно найти вокруг, количество ловушек и другие, связанные с монстром, преследующим главного героя в бункере Первой мировой войны, где и происходит действие игры. Например, вы можете сделать его более или менее агрессивным или сделать его более или менее присутствующим.

Если вы хотите узнать больше об игре, читайте наш обзор Amnesia: The Bunker.