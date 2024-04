К экранизации Among Us присоединились еще четыре актера

Авторы экранизации инди-хита Among Us раскрыли имена еще четырех актеров, которые примут участие в озвучке мультсериала. Роли достались Паттону Освальту («Хэппи»), Дебре Уилсон (Destiny 2), Филу Ламарру (Mortal Kombat X) и Уэйну Найту («Сайнфелд»). Они озвучат Белого (турист, богатый победитель лотереи), Желтого (первый повар на корабле), Коричневого (второй повар) и Лайма (инженер) соответственно.

Паттон Освальт, Дебра Уилсон, Фил Ламарр и Уэйн Найт

В марте к актерскому составу присоединились Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон»), Лив Хьюсон («Матрица времени») и Кимико Гленн («Оранжевый — хит сезона»). Соответственно их роли — Синий (доктор), Черный (геолог), Голубой (геммолог).

Дэн Стивенс, Лив Хьюсон и Кимико Гленн

В работе над Among Us также принимают участие Элайджа Вуд («Властелин колец: Братство кольца»), Эшли Джонсон (The Last of Us), Рэндалл Парк («Доктор Хаус») и Иветт Николь Браун («Мстители: Финал»). Они подарят голоса Зеленому (стажер), Фиолетовому (начальник службы безопасности), Красному (капитан) и Оранжевому (кадровик) соответственно.

Рэндалл Парк, Эшли Джонсон, Иветт Николь Браун и Элайджа Вуд

Экранизация Among Us расскажет о команде космического корабля, на котором оказывается предатель. Участникам отряда необходимо обнаружить его до того, как он убьет всю группу и выведет транспорт из строя.

Дата премьеры мультсериала Among Us пока не объявлена. Над шоу работают авторы «Аватара: Легенда об Аанге» — студия Titmouse.