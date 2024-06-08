Вышел тизер экранизации игры Among Us

В Сети стал доступен дебютный тизер-трейлер сериала «Среди наc». Над адаптацией одноимённой игры работает CBS Studios.
Сюжет будет развиваться на космическом корабле, куда под прикрытием проникает инопланетянин. Экипажу предстоит выяснить, кто из них является предателем.
Героев шоу озвучат Элайджа Вуд, Дэн Стивенс, Рэндалл Пак, Эшли Джонсон, Иветт Николь Браун, Пэттон Освальт и др. Шоураннером сериала выступит Оуэн Деннис («Бесконечный поезд»).
Точная дата релиза, как и стрим-сервис, на котором будет выходить шоу, пока неизвестны. Оригинальная Among Us появилась в 2018 году и стала одной из самых популярных онлайн-игр в истории.
Очень жду, когда по мотивам карточной игры Дурак снимут фильм.