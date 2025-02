Состоялся анонс Among Us 3D от разработчиков Among Us

Innersloth анонсировали свой новый проект — Among Us 3D. В новой игре от первого лица игроков ждет знакомый режим поиска самозванца среди членов экипажа.



Разработчики учли недочеты прошлой игры и добавили в новую голосовой чат, которого так не хватало. Также старые задания были адаптированы для игры от первого лица. Among Us 3D будет поддерживать кроссплей, включая игроков VR.



Опробовать демоверсию Among Us 3D можно будет на следующем фестивале «Играм быть», который стартует 24 февраля.