Вышла Among Us 3D - с видом от первого лица

Студия Innersloth выпустила Among Us 3D — новую версию культовой командной игры в духе «Мафии». На этот раз в приключения астронавтов можно поиграть с видом от первого лица — прежде это удовольствие было доступно только обладателям VR-шлемов, теперь же еще больше погрузиться в процесс предательств и интриг смогут все желающие.

Играть в Among Us 3D могут от 4 до 10 игроков. Суть осталась прежней — экипаж космолета должен выполнить задачу и отыскать предателя, а злоумышленник должен убивать членов команды и мешать им выполнять обязанности.

В игре появился новый режим — «Пятнашки». Один из игроков становится зараженным и должен инфицировать остальных членов экипажа.

Обладатели VR-шлемов и обычные геймеры могут играть в Among Us 3D по сети друг с другом — благодаря функции кроссплея. Однако разработчики подчеркивают, что новая версия игры несовместима со старой: геймеры с разными Among Us не смогут пересечься онлайн.