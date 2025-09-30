"Это игра про свободу действий": продюсер Ananta объяснил отказ от гачи

Ещё накануне TGS 2025 стало ясно, что в бесплатной «аниме-GTA» Ananta не будет привычных гача-баннеров. Для части аудитории это стало сюрпризом и поводом переживать за монетизацию амбициозного проекта. Уже после выставки продюсер игры в беседе с японскими медиа подробно объяснил причину, которая оказалась достаточно банальной. Как оказалось, гача-механики противорячат ключевой задумке Ananta — свободе.

По словам разработчика, Ananta строится вокруг переживания «жизней» разных героев города — игрок должен свободно переключаться между персонажами и их историями, а не «вытягивать» их из рулетки. Поэтому доступ к героям открывается игровыми способами, а не через гачу. Базовый геймплей останется полностью free-to-play.

Монетизация сосредоточится на косметике: платные скины и ограниченные ивент-наборы, тогда как обустройство жилья и транспорт в большинстве случаев приобретаются за внутриигровую валюту. На TGS в публичной демо были доступны лишь трое персонажей — Captain, Taffy и Richie, но команда уже планирует расширять состав по профессиям жителей мегаполиса и ориентироваться на запросы игроков. На самой выставке Ananta получила награду Japan Game Awards 2025: Future Division, а стенды проекта отмечали одной из самых посещаемых презентаций.

Ранее мы писали, что посетители TGS высоко оценили демоверсию Ananta — смешение идей GTA, Spider-Man и Yakuza вызвало оживлённые обсуждения, хоть и не без скепсиса у части игроков.

Дата релиза Ananta пока не объявлена. Игра выходит на PC (Steam), PlayStation 5, iOS и Android. Предрегистрации уже превысили 11 млн — показатель, о котором издатель недавно напоминал, говоря о растущем интересе к проекту.