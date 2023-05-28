Два новых персонажа в трейлере Anonymous;Code - игры от создателей Steins;Gate ©

Сегодня компания Spike Chunsoft выпустила второй трейлер персонажей западной локализации визуальной новеллы Mages "Anonymous;Code".

Трейлер посвящен представлению двух персонажей, которых мы встретим в игре, - Кросса Юмикавы и Ветра Маки. Мы также получаем образец их английской озвучки в исполнении Ю. Чанга и Эй Джей Беклза. Хотя вы не услышите их в этом трейлере, японская дорожка включает популярные голоса Томокадзу Сугиты (Юсуке Китагава в Persona 5) и Хироюки Таканака.

Конечно, японские голоса будут включены в западный релиз, если вы предпочитаете именно это.

Anonymous;Code - последняя часть франшизы, созданная самим Тиёмару Сикурой. Она была выпущена в Японии в прошлом году после многих, многих задержек. Изначально игра должна была выйти на PS Vita, а анонс состоялся целых восемь лет назад, в 2015 году. В какой-то момент многие фанаты просто потеряли надежду, но в конечном итоге Mages удалось добиться своего. Теперь мы получаем локализованную версию, что, вероятно, гораздо больше, чем многие ожидали.

Anonymous;Code выйдет в Северной Америке и Европе 8 сентября 2023 года для ПК через Steam, PS4 и Nintendo Switch.