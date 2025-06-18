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Anvil Saga 21.06.2022
Симулятор, Инди, Экономика, Строительство, Средневековье
7.1 48 оценок

Забавный симулятор кузнеца Anvil Saga выходит на консолях 26 июня

Solstice Solstice

Теперь выживать кузнецу в период Столетней войны потребуется не только в Steam, но и на консолях всех мастей. Крайне рекомендуем от себя игру, полную отсылок, пошутеек и вызовов.

Изначально выпущенная в Steam, игра теперь предоставит возможность заниматься кузнечным делом в любом месте или на большом диване. Основная задача игрока — восстановить отцовскую кузницу и развить её в процветающее предприятие. Для этого потребуется расширять производственные площади, возводить новые помещения, нанимать и мотивировать разнообразных работников, а также вкладываться в улучшение оборудования.

Особенность Anvil Saga заключается в необходимости постоянного взаимодействия с различными группировками — от местных бандитов и купцов до священнослужителей и солдат враждующих армий Англии и Франции. Каждая фракция имеет собственные, часто противоречивые, интересы и запросы. Принимаемые игроком решения по выполнению заказов напрямую влияют на репутацию среди этих групп и их последующее отношение к бизнесу, а также на судьбу самой деревни. Последствия выбора могут быть непредсказуемыми.

Успех предприятия зависит не только от производственных мощностей, но и от умения привлекать состоятельных клиентов. Повышение престижа мастерской открывает доступ к уникальным и выгодным заказам, например, на изготовление изысканного кольца для дочери знатного горожанина, безупречного меча для странствующего рыцаря или необычного серебряного клинка для охотника. Важную роль играет и управление персоналом: каждый работник обладает индивидуальными чертами характера, навыками, потребностями и ожиданиями по оплате труда. Повышение их квалификации через специализированную литературу и обеспечение качественными инструментами — ключ к продуктивности.

В честь релиза на консолях действуют специальные условия: предзаказ на Nintendo Switch дает скидку 20%, а владельцы Xbox смогут приобрести игру со скидкой 20% в течение первых четырнадцати дней после запуска.

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