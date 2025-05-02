Трейлер запуска сезона "Феномен" Apex Legends

Разработчики Apex Legends опубликовали трейлер запуска 25-го сезона, который получил подзаголовок "Феномен". В новом сезоне игроков ожидают новые награды боевого пропуска, возвращение режима "Арена", новая легенда "Спарроу" и изменения в балансе оружия. Старт сезона намечен на 6 мая.

Идите навстречу величию и попробуйте выстрелить вместе с новой легендой, которая с самого начала была феноменом. Стреляйте в яблочко, а даже если чуть промахнётесь, взрывной «Боцек» покроет разницу. И выжимайте всё возможное из каждого удара в любимом режиме «Арены», который возвращается к нам вновь. Также вас ждут обновления рейтингового режима, свежая мета и многое другое, так что этот сезон точно стартует с огоньком (и никаких пшиков).

Спарроу

Энеа Давиде Гуарино (вы можете называть его Спарроу) родом из самого уважаемого во Внешних землях клана охотников за головами, известного своими непревзойдёнными навыками стрельбы из лука и строгими моральными принципами. Жизнь среди суровых и замкнутых людей привела к тому, что этот сорванец стал белой вороной своего клана. После одного особенно дерзкого поступка стало ясно, что они больше никогда не сойдутся во мнении, и Энеа выгнали из семьи.

Несмотря на это, Спарроу теперь твёрдо намерен добиться своей цели — жить на собственных условиях и заслужить признание родных. Возможно, всем известные Игры Apex помогут этому феноменальному стрелку вернуть уважение семьи.

В течение первых двух недель сезона Спарроу будет временно разблокирован для всех игроков и у вас появится шанс добавить его в свой постоянный пантеон легенд после прохождения испытаний. Эти испытания к премьере сезона позволят проверить, как вы управляетесь с легендами, оружием и уроном и хватит ли вам мастерства использовать этого феноменального стрелка.

Боцек

Глаза вас не обманули! Спустя множество сезонов композитный лук «Боцек» возвращается на поле боя — теперь с взрывным характером под стать новой легенде Игр Apex.

Огонька новому «Боцеку» не занимать: его можно заряжать осколочными гранатами, чтобы на полную использовать взрывные возможности. Выпустите такую стрелу — и вскоре она взорвётся, нанося урон всем и вся в радиусе взрыва. Идеально, когда надо уничтожить двери и размещаемые объекты, а также выкурить врагов из укрытий.

Для вернувшегося «Боцека» не будут использоваться традиционные боеприпасы, как для другого нашего оружия. Стрелы для него вы не найдёте при обычном поиске добычи — вместо этого у каждого лука будет собственный колчан, пополняемый исключительно за счёт повторного сбора уже выпущенных стрел. Не волнуйтесь: часть стрел, использованных для убийства врага, вы сможете забрать из его контейнера смерти после гибели.

Временный режим "Арены"

Слышите? Это рёв зрителей. Режим «Арены» возвращается со свежими обновлениями, которые выйдут в ходе сезона «Феномен». Вы почувствуете знакомую атмосферу, словно оказавшись на старом стрельбище, но при этом сможете отличиться по-новому. С тех пор как мы в последний раз были на Аренах, в Apex Legends появилось множество нового контента, и всё это сыграет свою роль, включая феноменальную легенду Спарроу, оружие для двух рук и «Боцек». Кстати, матчи «Арен» стали короче — чемпионом станет команда, первой выигравшая 3 раунда.

Кроме того, в первой половине сезона добавятся дополнительные улучшения для более интересной игры: оружие, выбранное игроком в магазине, будет временно запрещено к использованию, а в некоторых раундах появится скидка, чтобы соблазнить вас попробовать что-то новое. И наконец, предметы лечения теперь будут доступны в начале раунда, чтобы вы могли выбрать что-то более интересное в магазине.

В нашем обновлении в середине сезона ставки будут подняты ещё выше, когда Арены перейдут на вариант 1 на 1 — «Арены: Дуэли».

Рейтинговым боям

«Захват» привнёс несколько изменений в систему сбросов, а «Феномен» добавляет дополнительные настройки, чтобы улучшить баланс и сблизить игроков со схожим уровнем навыков. Ваша начальная категория ранга и дивизион теперь будут основываться на скрытом значении ваших навыков, накопленном за предыдущие сезоны. И отменяется правило сброса для бронзовых игроков, пропустивших сезон.

Мы также добавим пару других аспектов, которые должны положительно повлиять на игру в рейтинговых боях, а именно рейтинговые испытания и рейтинговые лестницы. И то и другое гарантирует, что награды будут полностью соответствовать вашим навыкам во время сплита и в то же время дадут дополнительный стимул, чтобы стремиться к новым целям. Подробнее об этом мы поговорим в описании обновления «Феномен» для тех, кто жаждет больше конкретики, прежде чем погрузиться в сезон.

Патфайндер: Усиленный бро

Несмотря на новую легенду сезона, мы не собираемся обделять вниманием старичков. Патфайндер влетает назад в мету с улучшенным «Дзеном на тросах», переменным временем перезарядки для тактического умения и двумя новыми улучшениями, которые могут превратить его в угрозу, которую вы даже не заметите, пока она не налетит прямо на вас.

Увидимся на десантном корабле

Новая легенда, которую можно будет разблокировать навсегда, обновлённый лук «Боцек» с взрывными возможностями и временное возвращение любимого режима? Надеемся, вы уже потираете руки. А ведь это лишь малая часть того, что принесёт «Феномен» с 6 мая 2025 года. Кроме того, Патфайндер и Спарроу будут доступны в течение первых четырёх недель сезона, чтобы у всех была возможность оценить нововведения в игре. В следующие несколько дней мы выпустим ещё две статьи, полные подробностей, которые помогут вам стать легендой в следующем сезоне Apex Legends.

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