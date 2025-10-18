ARC Raiders стал самым популярным экстракшен-шутером в Steam

Экстракшен-шутер ARC Raiders от студии Embark Studios (создателей The Finals) стремительно покоряет Steam. Ещё до выхода 30 октября игра собрала почти 200 тысяч одновременных игроков, став самым популярным представителем жанра на платформе — и конкуренты даже близко не подошли к этому результату.
Тестирование под названием Server Slam, проходящее за две недели до релиза, стало последней возможностью опробовать игру бесплатно. И судя по реакции игроков, успех проекта неоспорим: пиковый онлайн составил 189 668 пользователей, что значительно выше показателей других экстракшен-шутеров.
Для сравнения, у Gray Zone Warfare максимум достигал 72 тысяч, Arena Breakout: Infinite — 66 тысяч, а Dark and Darker — около 57 тысяч. Даже легендарный Escape from Tarkov, который выйдет в Steam 15 ноября, пока не может похвастаться таким уровнем вовлечённости.
Действие ARC Raiders разворачивается в мире, разрушенном восстанием машин. Игроки выступают в роли мародёров, которые собирают ресурсы, выполняют задания и пытаются выжить среди угроз. По жанру это экстракшен-шутер от третьего лица, где каждая миссия — риск ради награды.
Если подобная активность сохранится и после релиза, ARC Raiders имеет все шансы стать новым лидером жанра и одним из самых обсуждаемых релизов осени.
так себе показатель- я в обт впрыгнул и пришел к выводу, что игру покупать не буду
По ходу, или нам надо присваивать рейтинг «Одобрено спецами Playground“ 😂
а какие мнения у очевидцев?
Тут с хендмейд автомата стреляешь, у тебя даже прицел не дергается, только разброс вырастает и все. Может и было бы весело побегать в компании, но все зависит от цены на релизе, 3к она совершенно точно не стоит.
Ну и бредовая статья. Дельта чего это вдруг не учитывается? Она уже год как существует, а онлайн 200к+ стабильно.
Да и я уверен, что после релиза цифры будут намного скромнее у этого поделия, так как более унылого экстракшна я ещё в жизни не видел.
Я лучше в Hunt поиграю
поиграл , ну это убожество , прям очень плохо все плохо в игре ! сама концепция таких игр х....ита // Great Muta
Популярность объясняется довольно просто, на данный момент она бесплатна. Вот когда она выйдет в релиз, тогда и глянем сколько желающих ее купят.