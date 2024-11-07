Релиз ArcheAge Chronicles перенесен на 2026 год

Выход MMORPG ArcheAge Chronicles, ранее известной как ArcheAge 2, снова отложен. В новом финансовом отчете Kakao Games сообщается, что релиз игры перенесен на 2026 год.
Изначально проект должен был выйти в 2025 году, а анонс состоялся еще в сентябре. Несмотря на перенос, игроки смогут поучаствовать в закрытом бета-тестировании, которое состоится в следующем году.
Kakao также уточнили, что в процессе разработки находятся ArcheAge Chronicles и другая MMO, Chrono Odyssey. Обе игры будут использованы модели buy-to-play с микротранзакциями. В игре положительно оценили визуал и мир, а также консольные версии.
Донатная помойка?
еее это победа. оно вообще не арча а что то другое
вот посмотри на это какое это ммо это тл очередная в спичечной коробке.
ну как в Bless нагромождения лестниц и прочей фигни тут нет но все равно как то масштаба не чую
и скрин с продовцом глайдеров выглядит ни че так
Ну епт ...
Такие сиськи в ММО пропадают