Релиз ArcheAge Chronicles перенесен на 2026 год

Выход MMORPG ArcheAge Chronicles, ранее известной как ArcheAge 2, снова отложен. В новом финансовом отчете Kakao Games сообщается, что релиз игры перенесен на 2026 год.

Изначально проект должен был выйти в 2025 году, а анонс состоялся еще в сентябре. Несмотря на перенос, игроки смогут поучаствовать в закрытом бета-тестировании, которое состоится в следующем году.

Kakao также уточнили, что в процессе разработки находятся ArcheAge Chronicles и другая MMO, Chrono Odyssey. Обе игры будут использованы модели buy-to-play с микротранзакциями. В игре положительно оценили визуал и мир, а также консольные версии.