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ArcheAge Chronicles 2026 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От третьего лица, Открытый мир
6.2 58 оценок

Релиз ArcheAge Chronicles перенесен на 2026 год

butcher69
Новости

Выход MMORPG ArcheAge Chronicles, ранее известной как ArcheAge 2, снова отложен. В новом финансовом отчете Kakao Games сообщается, что релиз игры перенесен на 2026 год.

Изначально проект должен был выйти в 2025 году, а анонс состоялся еще в сентябре. Несмотря на перенос, игроки смогут поучаствовать в закрытом бета-тестировании, которое состоится в следующем году.

Kakao также уточнили, что в процессе разработки находятся ArcheAge Chronicles и другая MMO, Chrono Odyssey. Обе игры будут использованы модели buy-to-play с микротранзакциями. В игре положительно оценили визуал и мир, а также консольные версии.

-4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
PeaceDuke72

Донатная помойка?

0
Alex40001

еее это победа. оно вообще не арча а что то другое

вот посмотри на это какое это ммо это тл очередная в спичечной коробке.

ну как в Bless нагромождения лестниц и прочей фигни тут нет но все равно как то масштаба не чую

и скрин с продовцом глайдеров выглядит ни че так

0
Bearvyksa

Ну епт ...

-1
HellowRainbow

Такие сиськи в ММО пропадают

-1