ARK: Survival Ascended 02.06.2015
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Выживание, Инди, От первого лица, Виртуальная реальность
8 1 082 оценки

Оссидон приходит в ARK: Survival Ascended - новый властелин ледяных пустошей

butcher69 butcher69

В ARK: Survival Ascended дебютировал Оссидон — внушительный инженерный хищник, созданный специально для суровых просторов заснежённых биомов Арат Прайм.

Это массивное существо сочетает в себе силу и холодную ярость природы: оно атакует криогенной слизью, замедляя добычу, и давит врагов мощью собственного тела.

С сегодняшнего дня Оссидон появляется временно в холодных регионах на картах Ragnarok, Valguero и The Center. Однако уже 16 декабря он получит постоянный дом вместе с выходом новой карты Lost Colony. Игрокам стоит приготовиться: встреча с этим хищником станет настоящим испытанием даже для опытных выживших.

3
1
Комментарии:  1
Haranis

В нейросетке можно попросить, что бы она разнообразила заголовки, а то всё у тебя приходит, да приходит