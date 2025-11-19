Оссидон приходит в ARK: Survival Ascended - новый властелин ледяных пустошей

В ARK: Survival Ascended дебютировал Оссидон — внушительный инженерный хищник, созданный специально для суровых просторов заснежённых биомов Арат Прайм.

Это массивное существо сочетает в себе силу и холодную ярость природы: оно атакует криогенной слизью, замедляя добычу, и давит врагов мощью собственного тела.

С сегодняшнего дня Оссидон появляется временно в холодных регионах на картах Ragnarok, Valguero и The Center. Однако уже 16 декабря он получит постоянный дом вместе с выходом новой карты Lost Colony. Игрокам стоит приготовиться: встреча с этим хищником станет настоящим испытанием даже для опытных выживших.