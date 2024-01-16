Вышло демо экшeн-poгалика Arksync

Cтудия Dykom Software решила обратиться к старому страху людей перед ожившими машинами и выпуcтила дeмo своего экшeн-poгалика Arksync.

Как гласит сюжет:

Вас, боевого робота, похитил и перепрограммировал маленький игрушечный мишка, который теперь ездит у вас на плече. Вместе с ним исследуйте мусорную луну Деймос. Войдите и защитите самые опасные места Луны, каждый шаг приближая вас к поиску дисков шифрования (электронных дисков), необходимых для доступа к закрытым областям Луны. Верните игрушечного мишку домой.

Эта луна находится под строгим контролем и контролируется усиленными дронами и безжалостными роботами, патрулирующими неизвестные коридоры. То, что осталось от человечества, было сведено к неузнаваемым существам, собравшимся в орды, лежащим во тьме и питающимся неинфицированной материей. Конфликты, которые происходят, не ограничиваются выживанием в засадах, но и взломом терминалов данных, карантином утечек в разломах и преодолением распространения наноцита. Не волнуйтесь, вы созданы для противостояния и оснащены мощной системой передвижения. Совершенствуйте свои двигатели для прыжков и уклонений и неустанно сохраняйте свои рефлексы. Двигайтесь и продолжайте двигаться.

Обещают прокачку оружия и персонажа, кучу уровней и боссов. Демка игры уже лежит на Steam и вскорости обещают полный релиз.