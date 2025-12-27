Minecraft получил кроссовер со Stranger Things

В Minecraft состоялся релиз официального DLC по мотивам сериала Stranger Things от Netflix. Игроки могут присоединиться к «Клубу друзей», выбрать одного из знакомых персонажей и использовать их уникальные способности для решения головоломок и сражений с врагами.

Дополнение предлагает тематические задания, атмосферные локации и узнаваемые элементы вселенной сериала. В честь запуска всем игрокам доступен бесплатный косметический предмет — футболка Hellfire Club, которую можно получить в специальной зоне Dressing Room.