Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 11 057 оценок

Minecraft получил кроссовер со Stranger Things

IKarasik IKarasik

В Minecraft состоялся релиз официального DLC по мотивам сериала Stranger Things от Netflix. Игроки могут присоединиться к «Клубу друзей», выбрать одного из знакомых персонажей и использовать их уникальные способности для решения головоломок и сражений с врагами.

Дополнение предлагает тематические задания, атмосферные локации и узнаваемые элементы вселенной сериала. В честь запуска всем игрокам доступен бесплатный косметический предмет — футболка Hellfire Club, которую можно получить в специальной зоне Dressing Room.

Комментарии:  1
WerGC

страшно только подумать,лучше не смотреть а то огромные пиксели будут снится

