Arma 3 11.09.2013
8.7 1 623 оценки

Arma 3 получит крупное дополнение в сеттинге Второй мировой войны

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butcher69
Новости

Анонсировано огромное дополнение Spearhead 1944 для Arma 3, которое перенесет этот тактический шутер в реалии Второй мировой войны.

  • DLC выйдет позже в этом году. Пока что разработчики не могут назвать более точную дату выхода.
  • За проект отвечает студия Heavy Ordnance Works.
  • Расширение является частью программы Creator DLC, в рамках которой студия Bohemia Interactive выпускает дополнения, разработанные другими разработчиками.
  • DLC предложит новую карту площадью 150 квадратных километров, воссоздающую Нормандию.
  • В дополнении будет пять играбельных фракций, более 50 видов оружия и более 40 видов транспортных средств и стационарного вооружения.
  • Все это будет доступно в кооперативной кампании для 24 игроков, содержащей семь обширных миссий.
  • В игре также будет однопользовательский сценарий (в который также можно играть в кооперативе) в виде Der Zahnarzt. В нем членам французского движения будет приказано уничтожить немецкого командира, проживающего в замке недалеко от Мариньи.
  • Кроме того, в игре будет шесть многопользовательских сценариев в режимах Combat Patrol, Escape, Warlords и Zeus.

В день выхода дополнения на Steam Workshop будет опубликован набор для тех, кто не является владельцем дополнения. Это позволит всем желающим играть на многопользовательских серверах, использующих ресурсы из этого дополнения. Однако в него не будет включена сама местность Нормандии, которая, наряду с кампаниями и сценариями, будет доступна только тем, кто приобретет это DLC.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
CallXO3

Да ..ть, опять Нормандия?! Ну почему?! Где Сицилия, Тихоокеанский ТВД, Бельгия в конце-концов? Ну хорошо, раз так прям торкает эта тема с Нормандией, то почему бы не пойти нестандарным путём и не запилить что-то в формате альтернативной истории? Мда

2
nodas

Яб поиграл, особенно высадку в Нормандии, но за немцев когда амеры на берег высаживались.

1
Awareness of greatness

С новым проектом не выгорело и мало кого заинтересовало, продолжили тройку доить

0
Lunersun

Так это дополнение от мододелов, разработчики игры уже несколько лет дополнений не выпускают.

5
Awareness of greatness Lunersun

Дополнение, которое продают разработчики, а это значит продолжают доить тройку

0
Эдик Писюкович

Интересно ссср добавят?

0
nodas

От куда в Нормандии СССР ?

-1
ratte88

Снова в старые грабли? ДЛС на холодную войну на нет ушло, ибо моды куда лучше. Теперь решили ещё раз по этому пути пойти.

0
Mandalordek

моды уже всё за них сделали

-1