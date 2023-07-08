Arma 3 получит крупное дополнение в сеттинге Второй мировой войны ©

Анонсировано огромное дополнение Spearhead 1944 для Arma 3, которое перенесет этот тактический шутер в реалии Второй мировой войны.

DLC выйдет позже в этом году. Пока что разработчики не могут назвать более точную дату выхода.

За проект отвечает студия Heavy Ordnance Works.

Расширение является частью программы Creator DLC, в рамках которой студия Bohemia Interactive выпускает дополнения, разработанные другими разработчиками.

DLC предложит новую карту площадью 150 квадратных километров, воссоздающую Нормандию.

В дополнении будет пять играбельных фракций, более 50 видов оружия и более 40 видов транспортных средств и стационарного вооружения.

Все это будет доступно в кооперативной кампании для 24 игроков, содержащей семь обширных миссий.

В игре также будет однопользовательский сценарий (в который также можно играть в кооперативе) в виде Der Zahnarzt. В нем членам французского движения будет приказано уничтожить немецкого командира, проживающего в замке недалеко от Мариньи.

Кроме того, в игре будет шесть многопользовательских сценариев в режимах Combat Patrol, Escape, Warlords и Zeus.

В день выхода дополнения на Steam Workshop будет опубликован набор для тех, кто не является владельцем дополнения. Это позволит всем желающим играть на многопользовательских серверах, использующих ресурсы из этого дополнения. Однако в него не будет включена сама местность Нормандии, которая, наряду с кампаниями и сценариями, будет доступна только тем, кто приобретет это DLC.