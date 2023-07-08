Arma 3 получит крупное дополнение в сеттинге Второй мировой войны

Анонсировано огромное дополнение Spearhead 1944 для Arma 3, которое перенесет этот тактический шутер в реалии Второй мировой войны.
- DLC выйдет позже в этом году. Пока что разработчики не могут назвать более точную дату выхода.
- За проект отвечает студия Heavy Ordnance Works.
- Расширение является частью программы Creator DLC, в рамках которой студия Bohemia Interactive выпускает дополнения, разработанные другими разработчиками.
- DLC предложит новую карту площадью 150 квадратных километров, воссоздающую Нормандию.
- В дополнении будет пять играбельных фракций, более 50 видов оружия и более 40 видов транспортных средств и стационарного вооружения.
- Все это будет доступно в кооперативной кампании для 24 игроков, содержащей семь обширных миссий.
- В игре также будет однопользовательский сценарий (в который также можно играть в кооперативе) в виде Der Zahnarzt. В нем членам французского движения будет приказано уничтожить немецкого командира, проживающего в замке недалеко от Мариньи.
- Кроме того, в игре будет шесть многопользовательских сценариев в режимах Combat Patrol, Escape, Warlords и Zeus.
В день выхода дополнения на Steam Workshop будет опубликован набор для тех, кто не является владельцем дополнения. Это позволит всем желающим играть на многопользовательских серверах, использующих ресурсы из этого дополнения. Однако в него не будет включена сама местность Нормандии, которая, наряду с кампаниями и сценариями, будет доступна только тем, кто приобретет это DLC.
Да ..ть, опять Нормандия?! Ну почему?! Где Сицилия, Тихоокеанский ТВД, Бельгия в конце-концов? Ну хорошо, раз так прям торкает эта тема с Нормандией, то почему бы не пойти нестандарным путём и не запилить что-то в формате альтернативной истории? Мда
Яб поиграл, особенно высадку в Нормандии, но за немцев когда амеры на берег высаживались.
С новым проектом не выгорело и мало кого заинтересовало, продолжили тройку доить
Так это дополнение от мододелов, разработчики игры уже несколько лет дополнений не выпускают.
Дополнение, которое продают разработчики, а это значит продолжают доить тройку
Интересно ссср добавят?
От куда в Нормандии СССР ?
Снова в старые грабли? ДЛС на холодную войну на нет ушло, ибо моды куда лучше. Теперь решили ещё раз по этому пути пойти.
моды уже всё за них сделали