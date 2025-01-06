Спустя 12 лет Arma 3 наконец-то получила поддержку многопоточности ЦП

Arma 3 вышла в 2013 году, и всё это время страдал от серьезных проблем с ЦП. Игра была однопоточной, и это сильно влияло на ее производительность. И вот, спустя 12 лет, была выпущена новая бета-версия, которая наконец-то имеет надлежащую поддержку многопоточности ЦП.

Прямо сейчас владельцы Arma 3 могут загрузить бета-версию и протестировать новую многопоточную версию. Благодаря поддержке многопоточности ЦП крупные сражения больше не заставят ваш высокопроизводительный ПК опускаться ниже 60 кадров в секунду.