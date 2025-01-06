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Arma 3 11.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.8 2 091 оценка

Спустя 12 лет Arma 3 наконец-то получила поддержку многопоточности ЦП

monk70
Новости

Arma 3 вышла в 2013 году, и всё это время страдал от серьезных проблем с ЦП. Игра была однопоточной, и это сильно влияло на ее производительность. И вот, спустя 12 лет, была выпущена новая бета-версия, которая наконец-то имеет надлежащую поддержку многопоточности ЦП.

Прямо сейчас владельцы Arma 3 могут загрузить бета-версию и протестировать новую многопоточную версию. Благодаря поддержке многопоточности ЦП крупные сражения больше не заставят ваш высокопроизводительный ПК опускаться ниже 60 кадров в секунду.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Papa Joe

Какие-то они тормознутые... свою Dayz тоже в альфа версии держали 5 лет... там разрабы походу баклуши бьют, а не работают.

3
BewitchingBaron

ну вот теперь и поиграю, а то с тех пор так в стиме и лежит без дела

1
вупсич пупсич

Проблема десятков старых онлайн проектов.

1
Пользователь ВКонтакте

// Станислав Рубитской

0
Fatum Sibir

Помню с FX8350 матерился что толком не грузит ядра, сколько же лет назад это было…

0