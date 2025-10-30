Arma Reforger - обновление 1.6 "Колгуев" уже доступно

Bohemia Interactive представила одно из крупнейших обновлений для своего военного симулятора Arma Reforger — версию 1.6 «Колгуев». Игроков ждёт новая операция Operation Omega, проходящая на суровом вулканическом острове Колгуев, где нужно вести боевые действия в экстремальных условиях.

Обновление включает переработанный режим Conflict HQC (Headquarters Commander), в котором игроки смогут взять под контроль всю военную кампанию — управлять снабжением, строить базы и координировать действия отрядов. Кроме того, добавлены два одиночных сценария: сюжетная кампания Operation Omega и миссия Air Support с заданиями на вертолётах.

Помимо этого, расширен арсенал оружия и экипировки, появились новые типы гранатомётов, мины, инженерные сооружения и улучшена физика окружения. Теперь листва реагирует на движение, а ветер влияет на траекторию пуль и ракет.

Обновление 1.6 «Колгуев» уже доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.