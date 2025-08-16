Трейлер постапокалиптического гибрида hack & slash и RTS - Armageddonica

Студия Templar Order опубликовала первый трейлер своего будущего проекта Armageddonica - мрачного постапокалиптического фэнтези, сочетающего hack & slash и RTS.

Хотя сам анонс состоялся ранее, новый ролик демонстрирует ключевые особенности геймплея: игрок управляет героем в стиле ARPG и одновременно командует автономными армиями, занимается строительством баз, управлением ресурсами и принятием тактических решений без изнурительного микроконтроля.

По словам основателя студии Templar Order Даниила Сиротинского, при создании игры он вдохновлялся классическим Diablo.

"Я мечтал создать игру вроде Армагедоники еще с 2005 года, когда впервые сыграл в Diablo 2 и подумал: "А было бы круто сделать игру про некроманта - но на максималках!"", - рассказал он в комментарии Українським Новинам.

Кампания Armageddonica состоит из процедурно сгенерированных миссий продолжительностью 10-30 минут. Герой сможет прокачивать уровень и способности, изменяя ход сражений, но победа будет зависеть и от правильной стратегии.

Сюжет игры погружает в мир, где человечество пало, ангелы не вмешались, а небеса штурмуют темные боги. Еретическое Евангелие от Иуды обещает раскрыть правду, способную разрушить само мироздание.

Игра выйдет в третьем квартале 2026 года на PC (Steam), Steam Deck, PlayStation и Xbox.