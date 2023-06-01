Ashes of Creation 23.12.2018
6.4 62 оценки

Сражение с мировым боссом в новом геймплее Ashes of Creation

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Procy_on
Новости

В сети появился новый, почти 20-минутный геймплей MMORPG Ashes of Creation.

Intrepid Studios по-прежнему активно работает над созданием игры, несмотря на то, что последний альфа тест был осенью 2021 года, о чем свидетельствует это видео. В нем вы увидите, как шестнадцать игроков сражаются с одним из мировых боссов, в открытом мире игры.

Геймплей был показан на максимальных настройках графики. Собственно сражение начинается примерно на двенадцатой минуте.

Мы очень рады представить вам ранний предварительный просмотр встречи с Циклопом в открытом мире! Это видео в формате 4K - лишь предвкушение грядущих событий!

Напоминаем, что Ashes of Creation - это открытый и прозрачный проект разработки. Поэтому вы увидите арт, системы и механики, находящиеся в процессе разработки. Оставьте нам свои мысли о нашем прогрессе в комментариях к видео!
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
atrrz1

к тому моменту когда она выйдет уже будет не актуальна

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