Сражение с мировым боссом в новом геймплее Ashes of Creation ©

В сети появился новый, почти 20-минутный геймплей MMORPG Ashes of Creation.



Intrepid Studios по-прежнему активно работает над созданием игры, несмотря на то, что последний альфа тест был осенью 2021 года, о чем свидетельствует это видео. В нем вы увидите, как шестнадцать игроков сражаются с одним из мировых боссов, в открытом мире игры.



Геймплей был показан на максимальных настройках графики. Собственно сражение начинается примерно на двенадцатой минуте.

Мы очень рады представить вам ранний предварительный просмотр встречи с Циклопом в открытом мире! Это видео в формате 4K - лишь предвкушение грядущих событий!



Напоминаем, что Ashes of Creation - это открытый и прозрачный проект разработки. Поэтому вы увидите арт, системы и механики, находящиеся в процессе разработки. Оставьте нам свои мысли о нашем прогрессе в комментариях к видео!