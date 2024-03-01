ASKA проведет закрытое бета-тестирование в апреле

Разработчик Sand Sailor Studio и издатель Thunderful Games сообщили , что грядущая игра "ASKA" , в апреле проведет закрытое бета-тестирование. Закрытое бета-тестирование будет проходить с 15 по 21 апреля, а регистрация открыта до 5 апреля. Игроки могут отправиться в экспедицию викингов в одиночку или вместе с тремя друзьями , работая вместе над созданием империи викингов, сбор ресурсов , построение процветающего поселения , вот лишь некоторые из задач, необходимых для этого. Игрокам также придется автоматизировать, управлять и защищать свое племя, особенно чтобы пережить суровую холодную зиму. "Aska", это игра на выживание викингов , которая погружает вас в потрясающий мир, где магия и тайна скрываются за каждым углом.
Для участия в закрытом бета-тестировании игры "Aska" просто добавьте её в свой список желаемых игр в Steam и получите шанс стать одним из тестеров.
😁У гады, как же у них свербит там на западе, что аж даже просмотр запретили из нашей страны...конченные.
Фу, к слову...хорошо что запретили, в такое 💩 даже не хочется играть. Не стоило мне смотреть.