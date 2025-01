"Бомбора" открыла предзаказ книги о создании франшизы Assassin's Creed

Издательство «Бомбора» объявило о старте предзаказов книги «Секреты Assassin's Creed. Книга 1. С 2007 по 2014 год: взлет франшизы» писателя Тома Мерёра. Том уже ушёл в типографию, а в продажу поступит в марте.

Согласно описанию, читатели узнают, как зародилась Assassin’s Creed и какую эволюцию прошла от первой части до Rogue. Тома Мерёр расскажет о новаторстве оригинала, механиках Brotherhood и Revelations, технических проблемах Assassin’s Creed 3 и Black Flag.

Вторую книгу, в которой расскажут об остальных играх франшизы, выпустят позднее. Точные сроки выхода пока не известны — идёт перевод на русский язык.

«Бомбора» регулярно выпускает книги об известных разработчиках, жанрах и создании культовых игровых франшиз. В каталоге издательства — тома о Джоне Ромеро и Клиффе Блезински, стелсах и ретро-шутерах, Red Dead Redemption и The Last of Us.