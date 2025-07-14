Assassin's Creed Odyssey бросила вызов Ubisoft - в основополагающем элементе серии

С самого начала серия Assassin's Creed была основана на свободе передвижения и впечатляющем паркуре по крышам городов, соборов и замков. Однако в Assassin's Creed Odyssey разработчики столкнулись с проблемой, которая не совсем вписывалась в существующую философию игры - Древняя Греция оказалась не очень «высокой».

Как рассказал журналу Edge Бан Холл, директор по миру игры, разработчики быстро поняли, как не хватало в городах античной Греции монументальных сооружений, которые создавали бы естественную среду для скалолазания. В отличие от Лондона в Syndicate или Парижа в Unity, греческая архитектура была в большей степени горизонтальной:

Это игра, основанная на альпинизме, а значит, высота - это тот элемент, который мы всегда должны учитывать.

Для того, чтобы как-то нивелировать отсутствие естественных точек восхождения, разработчики обратились к мифологии и немного пофантазировали. Так, в Odyssey появились гигантские статуи и монументы, в основе которых хоть и лежат исторические данные, но они были разработаны с учетом особенностей геймплея. Эти величественные сооружения не только вносили разнообразие в исследование, но и становились естественными ориентирами и достопримечательностями, которые побуждали игроков отклоняться от основного пути.

Идея заключалась в том, чтобы игрок мог сказать: "О, что это там? Я хочу туда забраться!".