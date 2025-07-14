Assassin's Creed Odyssey бросила вызов Ubisoft - в основополагающем элементе серии

С самого начала серия Assassin's Creed была основана на свободе передвижения и впечатляющем паркуре по крышам городов, соборов и замков. Однако в Assassin's Creed Odyssey разработчики столкнулись с проблемой, которая не совсем вписывалась в существующую философию игры - Древняя Греция оказалась не очень «высокой».
Как рассказал журналу Edge Бан Холл, директор по миру игры, разработчики быстро поняли, как не хватало в городах античной Греции монументальных сооружений, которые создавали бы естественную среду для скалолазания. В отличие от Лондона в Syndicate или Парижа в Unity, греческая архитектура была в большей степени горизонтальной:
Это игра, основанная на альпинизме, а значит, высота - это тот элемент, который мы всегда должны учитывать.
Для того, чтобы как-то нивелировать отсутствие естественных точек восхождения, разработчики обратились к мифологии и немного пофантазировали. Так, в Odyssey появились гигантские статуи и монументы, в основе которых хоть и лежат исторические данные, но они были разработаны с учетом особенностей геймплея. Эти величественные сооружения не только вносили разнообразие в исследование, но и становились естественными ориентирами и достопримечательностями, которые побуждали игроков отклоняться от основного пути.
Идея заключалась в том, чтобы игрок мог сказать: "О, что это там? Я хочу туда забраться!".
И потом зависает на члене Зевса:)))
Только мир в этой игре и был хорош, остальное - подлива. В особенности сюжет и боевая система.
Сюжет всегда был не самой сильной стороной серии. Только в четверке он был прям хорош
До Odyssey сюжеты были более-менее, в самом же Odyssey сюжет хуже чем в обоих DLC для Odyssey) Black Flag, Трилогия Эцио, Unity, да и в третьей части были самые достойные сюжеты
Это аванпост дружок, передовая механика нашей копроации, поднимайся и ни в чём себе не отказывай!)
В Египте ж нашли где лазить, чем Греция вдруг сложнее стала
о! я хочу там полазить, но уровень надо качать т.е. лазить хочешь, но ты не достаточно прокачен, поэтому я удалил игру до лучших времён, уж слишком "открытый мир" закрытый.)