Assassin's Creed Shadows может получить хардкорный режим

Ubisoft рассматривает возможность добавления еще более сложного режима в Assassin’s Creed Shadows. Об этом сообщил креативный директор игры Джонатан Дюмон, подчеркнув, что разработчики внимательно изучают отзывы игроков.

Сейчас в игре три уровня сложности: легкий, нормальный и эксперт. На максимальной сложности враги становятся внимательнее, сложнее скрыться в тенях. Однако сообщество просит еще более хардкорные испытания, и Ubisoft анализирует такие запросы.

Параллельно команда исправляет баги и дорабатывает механики. Улучшения появятся в ближайшие месяцы.