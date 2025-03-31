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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.4 1 497 оценок

Assassin's Creed Shadows может получить хардкорный режим

butcher69 butcher69

Ubisoft рассматривает возможность добавления еще более сложного режима в Assassin’s Creed Shadows. Об этом сообщил креативный директор игры Джонатан Дюмон, подчеркнув, что разработчики внимательно изучают отзывы игроков.

Сейчас в игре три уровня сложности: легкий, нормальный и эксперт. На максимальной сложности враги становятся внимательнее, сложнее скрыться в тенях. Однако сообщество просит еще более хардкорные испытания, и Ubisoft анализирует такие запросы.

Параллельно команда исправляет баги и дорабатывает механики. Улучшения появятся в ближайшие месяцы.

3
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Мммм сложность от тычка умирать и целый час тычкой бить босса и уворачивается растянут до 2 часов? Ммм да ещё

6
-zotik-

В мираже был пермач, мб и тут так же будет)

0
digitalkid

А деваха итак с 2х ударов отлетает. Она если за 5 секунд не закончит бой и инструментов нет, то можно загружать или звать кинг-конга.

0
211186

на удивление удачная вышла игруля несмотря на хаяние хейтеров и нижнего интернета

5
UndisturbedDelbert

Механики дорабатывают какие? Умение летать на Катане. (Лучьше бы они больше добиваний добавили бы и врагов) Или там Японских божеств как инвент.

4
001fess

умение летать на радуге.

2
ka27

Жёстче гладить будет...

4
ThoughtfulGerardo

ахахаха

0
digitalkid

Харкоре звучит так-то норм, но итак на экспертном стелсе палят на раз. Уже по крышам ночью не побегаешь.

0
oleg21412

Новая сложность добавит испытаний, усиливая погружение в игровой процесс.

0
Diablonos

Учитывая что негра у меня ваншотит всех, а китаянка падает с одного тычка, я даже не знаю нужен ли мне тут хардкорный режим...

0
MrGamerDad

Лучше бы как в Breakpoint сделали - убрали уровни дали возможность играть, как в обычный стелс экшен, без рпг элементов.

-1
Global Conspiration

Да там и на эксперте игра проходится 2мя кликами по япошкам. Подошел сзади, воткнул, враг охренел, что его отпетушили и сделпл сипуку))) юбики в этом плане хороши. Дали не тока за негра самурая поиграть, но и возможность им питарасить бедных япошек🤣🤣🤣

-1
Resplaytor

Хардкор в гринд игре ?

Да боже упаси

-5
ThoughtfulGerardo

удалил не дойдя до финала...что б продолжить убей ветку эту....потом эту....потом бегай туда сюда...тошнит

-6