Assassin's Creed Shadows может получить хардкорный режим

Ubisoft рассматривает возможность добавления еще более сложного режима в Assassin’s Creed Shadows. Об этом сообщил креативный директор игры Джонатан Дюмон, подчеркнув, что разработчики внимательно изучают отзывы игроков.
Сейчас в игре три уровня сложности: легкий, нормальный и эксперт. На максимальной сложности враги становятся внимательнее, сложнее скрыться в тенях. Однако сообщество просит еще более хардкорные испытания, и Ubisoft анализирует такие запросы.
Параллельно команда исправляет баги и дорабатывает механики. Улучшения появятся в ближайшие месяцы.
Мммм сложность от тычка умирать и целый час тычкой бить босса и уворачивается растянут до 2 часов? Ммм да ещё
В мираже был пермач, мб и тут так же будет)
А деваха итак с 2х ударов отлетает. Она если за 5 секунд не закончит бой и инструментов нет, то можно загружать или звать кинг-конга.
на удивление удачная вышла игруля несмотря на хаяние хейтеров и нижнего интернета
Механики дорабатывают какие? Умение летать на Катане. (Лучьше бы они больше добиваний добавили бы и врагов) Или там Японских божеств как инвент.
умение летать на радуге.
Жёстче гладить будет...
ахахаха
Харкоре звучит так-то норм, но итак на экспертном стелсе палят на раз. Уже по крышам ночью не побегаешь.
Новая сложность добавит испытаний, усиливая погружение в игровой процесс.
Учитывая что негра у меня ваншотит всех, а китаянка падает с одного тычка, я даже не знаю нужен ли мне тут хардкорный режим...
Лучше бы как в Breakpoint сделали - убрали уровни дали возможность играть, как в обычный стелс экшен, без рпг элементов.
Да там и на эксперте игра проходится 2мя кликами по япошкам. Подошел сзади, воткнул, враг охренел, что его отпетушили и сделпл сипуку))) юбики в этом плане хороши. Дали не тока за негра самурая поиграть, но и возможность им питарасить бедных япошек🤣🤣🤣
Хардкор в гринд игре ?
Да боже упаси
удалил не дойдя до финала...что б продолжить убей ветку эту....потом эту....потом бегай туда сюда...тошнит